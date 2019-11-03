Haber turu

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BUGÜN NELER OLDU

Tekvandoda İtalya'da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, altın madalya kazandı. Bari şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda İrem Yaman, son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaştı. Rakibini 22-9 mağlup eden milli sporcu, altın madalyaya ulaştı.İrem Yaman geçen hafta seçme müsabakasında Hatice Kübra İlgün'ü yenerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda kota mücadelesine çıkmaya hak kazanmıştı.SERIE A'da iki temsilcimiz Mert Çetin ve Cengiz Ünder'in forma giydiği maçta Roma, Napoli'yi 2-1 mağlup etti.Roma'yı galibiyete götüren golleri 19'da Zaniola ve 55'te penaltıdan Veretout kaydederken konuk takımın tek sayısı ise 72'de Milik'ten geldi. Roma taraftarının Napoli'den Koulibaly'ye yaptığı ırkçı tezahüratlar ise maça damga vurdu. Mücadelenin hakemi oyununun son bölümünde yaşanan hadise sonrasındaTÜRK sporcuların Barış Pınarı Harekâtı'mıza asker selamı ile destek vermesi Avrupa'da 'olay' yaratırken terör cephesi de bir bir yüzünü göstermişti. Başta Almanya ve UEFA olmak üzere herkes oyuncularımaza ceza vermek için sıraya girerken Avrupalı oyuncuların asker selamları ise görmezden gelindi. Son örnekleri ise dün yaşandı. Premier Lig'de West Ham evinde Newcastle United'a 3-2 yenilirken ev sahibinin ilk golünü atanLazio'dan Milinkovic de Milan maçı öncesinde asker selamlı fotoğrafını paylaşırken UEFA'nın bu ikili için ne yapacağı ise merak konusu oldu.VESTEL Venus Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti. Oldukça çekişmeli geçen ve 131 dakika süren mücadelenin setleri 23-25, 26-24, 25-19, 21-25, 15-12 sonuçlandı.Sarılacivertliler ise ikinci mağlubiyetini yaşadı. Galatasaray HDI Sigorta ise Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1'lik skorla yendi. Diğer sonuçlar şöyle: Türk Hava Yolları- Karayolları: 3-2, VakıfBank- Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0.