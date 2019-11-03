Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan: İstanbul'un global bir marka şehre dönüşmesi hedefiyle de destekliyoruz

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu sadece bir spor etkinliği olarak değil, İstanbul'un global bir marka şehre dönüşmesi hedefiyle desteklediklerini belirtti.

Organizasyonun Vodafone ismi altında 8. kez koşulduğunu vurgulayan Deegan, "Maraton, 7'den 77'ye her yaştan insanın katılabildiği, kardeşlik ve dayanışma içinde spor yapılmasını sağlayan çok değerli bir etkinlik. Maratonu sadece bir spor etkinliği olarak değil, İstanbul'un global bir marka şehre dönüşmesi hedefiyle de destekliyoruz." diye konuştu.

"İstanbul'u Koşuyorum" hazırlık koşularının da ana sponsoru olduklarını kaydeden Colman Deegan, şunları kaydetti:

"Yıl boyu kentteki tüm koşu etkinliklerine destek vereceğiz. Bu yıl maratonda çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koştuk. Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlıyoruz. Bu kapsamda Vodafone Kodlama Minibüsü ile yola çıkıyoruz. Minibüsümüz Spor İstanbul'un çocuklara spor eğitimi verdiği 30'a yakın noktayı gezecek. Spor İstanbul, çocuklarımızın fiziksel gelişimine destek olurken biz de zihinsel gelişimlerine destek olacağız. Ayrıca, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 100 kişilik gönüllü ekibimizle hem koştuk, hem de plastik atık topladık. Maraton kapsamında bir ilke de imza attık. Maratonun tanıtımı için kullanılan tüm markalama vinillerini topladık. Bunlardan geri dönüşümlü çantalar yaptıracağız ve kodlama eğitimlerimizde çocuklarımıza dağıtacağız."