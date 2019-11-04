Galatasaray set vermeden kazandı

VOLEYBOLDA AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi ve 3'te 3 yaptı. Sarı-kırmızılılar, maçın setlerini 25-15, 25-21 ve 25-19 kazanırken oynadıkları üç maçı da rakiplerine set vermeden almasını bildi. Diğer sonuçlar: Spor Toto-Arhavi Voleybol: 3-0, Sorgun Belediye-İstanbul BBSK: 3-0, Bursa Büyükşehir Belediye- Halkbank: 0-3, Ziraat Bankası-İnegöl Belediye: 3-0, Arkas-Fenerbahçe: 0-3.

Balotelli'ye ırkçı saldırı

İTALYA Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen Mario Balotelli, Verona deplasmanında ırkçı saldırıya maruz kaldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibiyle ikili mücadeleye giren Balotelli, tribünlerden gelen ırkçı seslerin üzerine topu eline aldı ve tribünlere yollayarak soyunma odasına yöneldi. İki takım oyuncuları zorlukla İtalyan golcüyü ikna etti ve sahada kalmasını sağladı. Maçı Hellas Verona 2-1 kazanırken, Brescia'nın tek golünü 85'te Balotelli kaydetti.

Lewis Hamilton 6. kez şampiyon

FORMULA 1'de Amerika Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazanırken; yarışı ikinci sırada tamamlayan Lewis Hamilton şampiyonluğunu ilan etti. 34 yaşındaki İngiliz pilot üst üste 3, kariyerinde ise 6. dünya şampiyonluğuna ulaştı. Mercedes pilotu Hamilton'ın, tüm zamanların en çok kazanan ismi Michael Schumacher'in (7) rekoruna ortak olabilmesi için sadece 1 şampiyonluk kaldı.