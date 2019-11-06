Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. Yaptığı gaflar ve skandallarla gündeme gelen Trump, Beyaz Saray'da Ulusal Beyzbol Ligi şampiyonu Washington Nationals'ı ağırladı. Kürsüde konuşmaya gelen Beyzbol oyuncusu kaptan Suzuki, Trump'ın sloganı olan "Yeniden Büyük Amerika" yazılı bir şapka ile çıkınca,Trump, ortaya çıkan manzaranın farkına vararak hemen sakinleşti. Trump, Suzuki'ye sarıldığı sıradaderken, eleştirilerin de hedefi oldu.Ülkemızde de sık sık tartışma konusu haline gelen Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR),Premier Lig takımları, 110 maç oynanmasına karşın bir kez bile kullanılmayan saha kenarındaki VAR monitörlerinden şikâyetçi. Premier Lig menajerleri, Hakem Kurulu Başkanı Mike Riley ile yarın bir araya gelerek VAR monitörlerinin hakemler tarafından neden kullanılmadığını tartışacak. İngiliz The Sun gazetesi de bu olayı sayfalarına ilginç bir biçimde taşıyıp elleştiri konusu yaptı. Haber kurgulanırkenifadeleri kullanıldı.Şampıyonlar Ligi F Grubu'nda Barcelona, sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. La Liga'da geçen hafta Levante'ye 3-1 mağlup olan İspanyol devi, bir darbe de Çekya temsilcisinden aldı. Mücadele 0-0 biterken,Leipzig'e 3 puanı getiren golleri 45'te Domme, 63'e ise Sabitzer kaydetti. Bu sonuçla Alman ekibi, grubunda liderliğini korudu.Hafta sonunda oynanan Tottenham-Everton maçının son dakikalarında ev sahibi ekibin oyuncusu Heung-Min Son, yaptığı müdahale ile Evertonlı Andre Gomes'in ayak bileğini kırmıştı. Maviler'in taraftarları, sosyal medyadan Güney Koreli futbolcuya ateş püskürürken tehdit dolu sözlerle saldırdılar. Taraftarlar, "Andre'nin kariyerini mahvettin. Bir daha futbol oynamayı hak etmiyorsun." sözleriyle oyuncuya tepkilerini gösterdiler. İngiltere Futbol Federasyonu ise Tottenham'ın itirası sonrası Min Son'a verilenaçıkladı.NBA yönetimi, yasaklı madde kullandığı tespit edilen Atlanta Hawks'ın basketbolcusu John Collins'e 25 maç men cezası verdi. NBA'den yapılan açıklamaya göre, vücudunda "Peptide- 2" isimli büyüme hormonuna rastlanan Collins, 25 maçlık cezası boyunca maaş da alamayacak. 17 sayı ve 8,8 ribaunt ortalamaları bulunan 22 yaşındaki Collins, bu sezon 25 karşılaşma ceza verilen 3. oyuncu oldu. Brooklyn Nets'ten Chandler ve Phoenix Suns'tan Ayton'ın da doping testi sonucu pozitif çıkmıştı.