Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nın ikinci gününde Avusturyalı Matthias Schwab, yine zirvede yer aldı. THY ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, ilk gün zirveyi paylaşanBu sporcuyu -11 puanla İsveçli Alex Noren, Belçikalı Thomas Detry, İngiliz Ross Fisher ile Danny Willett takip etti.A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Hollanda'ya 8-0 mağlup oldu. İzmir'de oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmanın 26. dakikasında Van de Sanden'in golüyle 1-0 öne geçen Hollanda, 31'de penaltıdan Spitse ve 45+1'de Miedema'nın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Konuk takım, 56, 68 ve 73. dakikalarda Van de Donk, 62'de Miedema ve 90'da Spitse ile farka koştu ve maçı 8-0 kazandı. Hollanda gruptaki 5. galibiyetini alırken, Türkiye 1 puanda kaldı.FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'ye yönelik kara propagandalarına devam ediyor. Firari FETÖ'cü terörist Kanter, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının boykot edilmesi çağrısı yaptı. Teröristbaşı Fetullah Gülen için 'babam' diyen ve halk düşmanı olduğunu itiraf eden Kanter, İtalyan La Repubblica gazetesine şöyle konuştu: "Türkiye'de oyun oynanmaz. Futbolculardan ve UEFA'dan İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalini boykot etmelerini istiyorum. Boykotu tüm Avrupa'dan istiyorum. Her şeyi normal ve kaçınılmaz kabul etmemeliyiz. İtalyan hükümeti ve kamuoyunun Türkiye'ye daha fazla baskı yapmasını isterim.TFF 1. Lig'de 11. haftanın açılış maçında Eskişehirspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Es-Es, 6. dakikada Sekidika'nın golüyle öne geçti. 8'de Mevlüt kaleleri şaşırınca maça denge geldi. 48'de Sissoko Eskişehir'i tekrar öne geçirirken, 3 dakika sonra Stokes eşitliği sağladı. Son sözü ise Milinkovic söyledi. Ligin son sırasındaki Eskişehir bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alırken puanını 1'e yükseltti. Adana Demirspor ise 12 puanda kaldı ve kazanamama serisini 6 maça çıkardı.THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 7. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i 90-82 mağlup etti. İlk periyodu 18-15 önde kapatan Kanarya, soyunma odasına da 40-39 üstün girdi. Kora kor geçen 3. periyodu Bayern 62-61 önde tamamladı. Finalde ise sarı-lacivertliler oyunu domine etti ve mücadeleyi 90-82 kazanarak 7. haftada 2. galibiyetini aldı.