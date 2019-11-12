Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Yamaha ile pistte hızlanacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 için anlaştığı fabrika takımı Yamaha'dan memnun olduğunu söyledi.

Motosiklette önemli başarılara imza atmak için yoğun bir tempoda çalıştığını vurgulayan Toprak, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun kariyer planlaması doğrultusunda hedefler belirlediğini anlattı.

Geride kalan sezonda yeteneğini gösterme şansı bulduğunu ve bunu iyi değerlendirdiğini belirten Toprak, şunları kaydetti:

"Sezonu olağanüstü olmasa da iyi geçirdim. Önemli rakipleri geride bırakarak podyumlar yaptım. Artık yeni sezon için hazırlık içindeyim. Çünkü takımı değiştirdim ve fabrika takımı Yamaha ile anlaştım. Geçen hafta İtalya'da takımımla bir araya geldim. Takım da ben de heyecanlıyım. Bana inanılmaz şekilde saygı gösterdiler. Yeni sezonda Yamaha motosikletimle daha hızlı olacağım. Böyle bir sorumluluğum olduğunun bilincindeyim. Takım benden zirveye yarışmamı bekliyor. Yeteneğimin farkındalar. Fabrika takımı Yamaha bir motosikletçi için büyük bir fırsat. Bunu en iyi şekilde değerlendirerek, pistlerde Türk bayrağıyla liderlik turu atmak için sabırsızlanıyorum. Yamaha ile daha güzel başarılar yakalayacağıma inanıyorum."

Takım yetkililerinin kendisini iyi karşıladığını ve "genç yetenek" olarak değerlendirildiğini dile getiren milli motosikletçi, "İtalya'da fuarda yeni motosikletimi inceledim ve çok heyecanlandım. Daha önceki motosikletime göre ufak ve ince. Daha yarışçı bir motosiklet gibi değerlendiriyorum. Yeni sezon, yeni bir başlangıç olacak. Bu hafta ilk kez yeni motosikletimle İspanya'da testlere katılacağım. Aragon pistinde çarşamba ve perşembe günü resmi testlerim olacak. Yamaha motosikletimi ilk kez çalıştırıp, kullanma fırsatım olacak." diye konuştu.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 28 Eylül'de Fransa ayağındaki ilk yarışı birinci sırada tamamladı ve "superbike"de birinci olan ilk Türk sporcu unvanını aldı.