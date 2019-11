Haber turu

BUGÜN NELER OLDU

CAN ÖNCÜ: Valencia benim için yeniden başlangıç noktası olacakRED Bull sporcusu Can Öncü, bugün 2019 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı olan Valencia'da piste çıkıyor. Öncü, geçen sene 'MotoGP tarihinin yarış kazanan en genç pilotu' unvanını aldığı Ricardo Tormo Pisti'nde sahne alacak. TSİ 13.00'te başlayacak yarış için Can Öncü, "Valencia benim için bir kez daha yeniden başlangıç noktası olacak. Bu başlangıçla birlikte beni sevenler, adımı sürekli podyumda görecekler" dedi.AVRUPA Şampiyonası elemeleri J Grubu'ndaRakibini Tuouminen ve Pukki'nin (2) golleriyle deviren Finlandiya, puanını 18'e yükselterek ikinciliği garantiledi ve EURO 2020 vizesini cebine koydu. Bu başarı, ülkeye büyük sevinç yaşattı. Finlandiya halkı sokaklara çıkarak ilk kez bir turnuvaya katılmanın mutluluğunu yaşadı. Öte yandan F Grubu'nda Norveç, Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup ederken, J Grubu'nda Yunanistan, Ermenistan'ı deplasmanda 1-0'la geçtiANTALYASPOR, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdıktan sonra Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor formaları giyen Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.43 yaşındaki çalıştırıcı ilk kez bir takımda teknik direktör olarak kulübede yer alacak. Hırvat hocanın yardımcılığını kimlerin yapacağı ise henüz açıklanmadı.