Haber attı

Şehrin ileri gelenlerinin desteğiyleadaylığını açıkladı. Ardından Hamdi Elcuman istifa etti ve yönetim karar ı ile Gözbaşı, Süper Lig'dekiolduİSTIKBAL Mobilya Kayserispor'un 30 Kasım Cumartesi gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurulu öncesi camianın ileri gelenlerinin desteğini alan iş insanı Berna Gözbaşı adaylığını açıkladı.Gözbaşı, "Süper Lig'de kulüp başkanlığı görevi gerçekten şehrim adına çok onurlu. 2 yıldır Erol başkanın daveti ile kulüpte görev aldım. Önce başkan yardımcılığı ardından başkan danışmanlığı yaptım.dedi ve sözlerine şöyle devam etti"Şehrimizin büyükleri, bakanlarımız, eski başkanlarımız, herkesin birleştiği, bu şehrimiz adına çok güzel, çok özel bir olay oldu. Teveccühleri ile aday oldum. İnşallahdaha iyi yere getirmek için iş hayatımda olduğu gibi yine mücadele edeceğim. Yalnız olmayacağımı biliyorum. Bütün büyüklerimin, şehrin, taraftarın, basının herkesin desteğini bekliyorum. İnşallah daha güzel haberlerle birlikte oluruz." Gözbaşı, Süper Lig'de ilk kadın başkan olurken, Türkiye'de daha önce futbol kulüplerinde görev yapan kadın başkanlar ise şöyle:- Çankırıspor,- Eskişehir Demirspor,- Bursa Ufukspor.Kayserispor'da yaşanan ilk, Avrupa'da da eşine az rastlanır bir durum. Daha önce Hırvatistan Ligi'nin ünlü ekiplerinden Hajduk Split'in başkanlık koltuğuna Marijana Bošnjak oturup ülkesi adına bir ilki başarmıştı. Kadın başkan İspanya'da ise Eibar kulübünde Amaia Gorostiza sayesinde gündeme gelirken Türkiye de listeye üçüncü sıradan dahil oldu.TFF 1. Lig'de 12. haftanın açılış maçında Adanaspor, sahasında ağırladığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçilirken, 55. dakikada Adanaspor öne geçti. Ahmet Dereli'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş filelerle buluştu: 1-0. 61. dakikada ev sahibi ekibin kalecisi İrfan Can Eğribayat, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. 80'de Giresun penaltı kazandı. Topun başına geçen Raul Rusescu, vuruşunu gole çevirdi: 1-1. Maç bu skorla sona ererken Adanaspor puanını 9'a, Giresunspor 13'e yükseltti.UEFA Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, EURO 2020 playoff turu eşleşmeleri belirlendi. Tek maç eleme usulüne göre 26 Mart 2020'de oynanacak yarı final maçını kazanan takımlar,Gruplar ve eşleşmeler şöyle:: İzlanda-Romanya, Bulgaristan-Macaristan,Bosna Hersek-Kuzey İrlanda, Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti,İskoçya-İsrail, Norveç- Sırbistan,: Gürcistan- Belarus, Kuzey Makedonya-Kosova.Avrupa Ligi'nde çok kötü bir dönem yaşayan Fenerbahçe Beko için ünlü başantrenör David Blatt'tan önemli açıklamalar geldi. Blatt, "Fenerbahçe çok kötü bir durumda ve hanedan dağılıyor gibi görünüyor. Saha içinde ve dışında olanların gösterdiği şeyler doğru olmayabilir. Bunun neden olduğunu anlayabiliyorum. Oyuncular yorgun. Bence Obradovic, EuroLeague'deki tüm zamanların en büyük koçu fakat o da aynı şekilde yorgun görünüyor. Aynı grup değiller ve kadronun eski sürümleriyle aynı kalitede de değiller" dediAktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, spor performansını daha ileriye taşımak ve her gün yeniden kendine meydan okumak için uzmanların bilgi ve tecrübeleri ışığında bir Sporcu Atölyesi düzenledi. İstanbul Bebek'teki Sweaters Hub'da gerçekleştirilen atölyeye aktif yaşamı benimseyen kanaat önderleri, antrenörler ve koşu grupları katıldı. Life On Concept ekibinden Diyetisyenfizyoterapist Ferdi Kurtoğlu ve psikologsporcu beslenmesi, fizyolojisi psikolojisi hakkında ilham verici konuşmalar yaptı.