Deontay Wilder, Luis Ortiz’i nakavt etti Muhammed Ali’yi yakaladı

WBC ağır sıklet unvan maçında ABD'li Deontay Wilder, Kübalı rakibi Luis Ortiz'i nakavt ederek şampiyonluk unvanını korudu. ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan MGM Grand Garden Arena'daki mücadelede 34 yaşındaki Wilder, Ortiz'i 7'nci rauntta nakavt etti ve şampiyonluk unvanını 10'uncu kez korumuş oldu.
2.1 MILYON DOLAR KAZANDI
Deontay Wilder böylece unvan koruma sayısında eski yıldız boksörler Mike Tyson, Lennox Lewis
ve Joe Frazier'i (9)
geride bırakırken, ABD'li efsane Muhammed Ali
'yi ise yakaladı. Tarihte unvan koruma rekoru ise 25 maçla ABD'li Joe Luis'e ait. Joe Luis
'in ardından 20 maçla ABD'li Larry Holmes
ve 18 maçla Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko
geliyor.
Wilder bu galibiyetle 2.1 milyon dolarlık
para ödülünün de sahibi
oldu. Ortiz ise 500 bin $ kazandı.
Profesyonel kariyerinde henüz yenilgisi olmayan Deontay Wilder'in, 43 maçta 41'i nakavt olmak üzere tam 42 galibiyet ve 1 tane de beraberliği bulunuyor.