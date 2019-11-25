Deontay Wilder, Luis Ortiz’i nakavt etti Muhammed Ali’yi yakaladı

BUGÜN NELER OLDU

WBC ağır sıklet unvan maçında ABD'li Deontay Wilder, Kübalı rakibi Luis Ortiz'i nakavt ederek şampiyonluk unvanını korudu. ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan MGM Grand Garden Arena'daki mücadeledeDeontay Wilder böylece unvan koruma sayısında eski yıldız boksörlervegeride bırakırken,'yi ise yakaladı.'in ardından 20 maçla ABD'live 18 maçla Ukraynalı boksörgeliyor.Wilder bu galibiyetlepara ödülünün de sahibioldu. Ortiz ise 500 bin $ kazandı.Profesyonel kariyerinde henüz yenilgisi olmayan Deontay Wilder'in, 43 maçta 41'i nakavt olmak üzere tam 42 galibiyet ve 1 tane de beraberliği bulunuyor.