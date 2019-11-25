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, Luis Ortiz’i nakavt etti ’yi yakaladı

’li boksör , WBC Ağır Sıklet maçında, Kübalı Luis Ortiz’i 7. rauntta nakavt etti ve şampiyonluk unvanını 10. kez koruyup efsane ile aynı sayıya geldi

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Deontay Wilder, Luis Ortiz’i nakavt etti Muhammed Ali’yi yakaladı
WBC ağır sıklet unvan maçında ABD'li Deontay Wilder, Kübalı rakibi Luis Ortiz'i nakavt ederek şampiyonluk unvanını korudu. ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan MGM Grand Garden Arena'daki mücadelede 34 yaşındaki Wilder, Ortiz'i 7'nci rauntta nakavt etti ve şampiyonluk unvanını 10'uncu kez korumuş oldu.

2.1 MILYON DOLAR KAZANDI
Deontay Wilder böylece unvan koruma sayısında eski yıldız boksörler Mike Tyson, Lennox Lewis ve Joe Frazier'i (9) geride bırakırken, ABD'li efsane Muhammed Ali'yi ise yakaladı. Tarihte unvan koruma rekoru ise 25 maçla ABD'li Joe Luis'e ait. Joe Luis'in ardından 20 maçla ABD'li Larry Holmes ve 18 maçla Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko geliyor.
Wilder bu galibiyetle 2.1 milyon dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. Ortiz ise 500 bin $ kazandı.

Profesyonel kariyerinde henüz yenilgisi olmayan Deontay Wilder'in, 43 maçta 41'i nakavt olmak üzere tam 42 galibiyet ve 1 tane de beraberliği bulunuyor.
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Deontay Wilder, Luis Ortiz’i nakavt etti Muhammed Ali’yi yakaladı
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