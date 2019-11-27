Haber turu

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ALMANYA'DA faaliyet gösteren Pforzheim Fatihspor'a ikinci kez saldırı düzenlendi.ve kulüp binası yanan Fatihspor, 2. saldırı ile sarsıldı ve tesisi tamamen kullanılamaz hale geldi. Kulüp Başkanı Yunus Yazıcı, faillerin yakalanmadığına dikkat çekerken, Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu da emniyet nezdinde girişimde bulunduklarını resmen duyurdu...PARAGUAY'DA Cerro Porteno-Olympia karşılaşmasında herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı… Cerro Porteno'dan Amorebieta, rakibi Camacho'yu savunmaya çalışırken rakibinin dirseği sonrasında çılgına döndü...JOSE Mourinho'nun Tottenham'ın başına getirilmesinin ardından Mauricio Pochettino, kapının önüne koyulmuştu. İngiliz ekibine Şampiyonlar Ligi finali oynatmasına rağmen görevden alınan Arjantinli teknik adam için yeni bir kapı açılacağa benziyor.Alman ekibinin idarecileri Arjantinli teknik adam ile görüşerek bir an önce anlaşmak istiyor.SALON hokeyinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma mücadelesi veren Büyük Britanya'nın Malezya ile oynadığı maçta talihsiz bir pozisyon bir oyuncunun kariyerini bitirdi. Büyük Britanya'dan Sam Ward, gözüne hokey topunun gelmesinin ardından kanlar içinde kaldı.Sol gözündeki görme yetisini kaybeden oyuncunun durumu 1 ay sonra netleşecek.MANCHESTER United, sezon sonunda tarihi bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Chevrolet ile 75 milyon Euro'luk forma sponsorluğu anlaşması bu sezon sonu bitecek olan ManU, yeni imzayı Çin şirketi Haier ile atacak.