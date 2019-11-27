Haber turu

Nazilerin gözü döndü!
ALMANYA'DA faaliyet gösteren Pforzheim Fatihspor'a ikinci kez saldırı düzenlendi. Barış Pınarı Harekâtı'na verdiği destek sonrasında 13 Ekim'de molotoflu saldırıya uğrayan
ve kulüp binası yanan Fatihspor, 2. saldırı ile sarsıldı ve tesisi tamamen kullanılamaz hale geldi. Kulüp Başkanı Yunus Yazıcı, faillerin yakalanmadığına dikkat çekerken, Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu da emniyet nezdinde girişimde bulunduklarını resmen duyurdu...
SAVUNMA YAPAMADI RAKIBINI ISIRDI!
PARAGUAY'DA Cerro Porteno-Olympia karşılaşmasında herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı… Cerro Porteno'dan Amorebieta, rakibi Camacho'yu savunmaya çalışırken rakibinin dirseği sonrasında çılgına döndü... Bir anda rakibinin kafasını ısıran Amorebieta'nın üzerine rakip oyuncular yürürken hakem olayları güçlükle yatıştırdı ve iki oyuncuya da kırmızı kart verdi.
POCHETTİNO MÜNİH YOLCUSU!
JOSE Mourinho'nun Tottenham'ın başına getirilmesinin ardından Mauricio Pochettino, kapının önüne koyulmuştu. İngiliz ekibine Şampiyonlar Ligi finali oynatmasına rağmen görevden alınan Arjantinli teknik adam için yeni bir kapı açılacağa benziyor. Niko Kovac'ı gönderen ve takımı yardımcı antrenör Hans Flick'e emanet den Bayern Münih, Pochettino'nun peşine düştü.
Alman ekibinin idarecileri Arjantinli teknik adam ile görüşerek bir an önce anlaşmak istiyor.
GÖZE GELEN TOP KÖR ETTİ
SALON hokeyinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma mücadelesi veren Büyük Britanya'nın Malezya ile oynadığı maçta talihsiz bir pozisyon bir oyuncunun kariyerini bitirdi. Büyük Britanya'dan Sam Ward, gözüne hokey topunun gelmesinin ardından kanlar içinde kaldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin sonrasında oyuncu ameliyata alındı. Ward, kafatası açılarak ameliyat edildi ve hayata tutundu.
Sol gözündeki görme yetisini kaybeden oyuncunun durumu 1 ay sonra netleşecek.
MANU'DAN YENI REKOR: 550 MİLYON TL'LİK İMZA
MANCHESTER United, sezon sonunda tarihi bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Chevrolet ile 75 milyon Euro'luk forma sponsorluğu anlaşması bu sezon sonu bitecek olan ManU, yeni imzayı Çin şirketi Haier ile atacak. Kırmızı Şeytanlar'ın, yeni anlaşmadan yıllık 82 milyon Euro (554 milyon TL) kazanacağı öğrenilirken böylece Manchester United kendi rekorunu da yeni sezonda kırmış olacak.