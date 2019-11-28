BUGÜN NELER OLDU

ANADOLU Efes ile ilk şans oyunları platformuBilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay "Spordan kazandığımızı yine spora yatırıyoruz" derken Bilyoner Genel Müdürü İlker Baydar, "Spora daha fazla heyecan ve eğlence katmak istiyoruz" diye konuştu. Anadolu Efes Asbaşkanı Ahmet Boyacıoğlu da sponsorlarla daha güçlü olduklarını söyledi.A.GÜCÜ'NÜN Senegalli futbolcusu Ricardo Faty, sahalarda görülen ırkçılığa ilişkin açıklamalarda bulunurken, FIFA ve UEFA'nın işini düzgün yapmamasından yakındı. Faty, "İngiltere'de holiganizm ortadan kaldırıldı ama İtalya'da bu meselenin ciddiye alındığını düşünmüyorum. İnsanlar, FIFA ve UEFA'dan korkmuyor. Bu örgütler güçlü olmalı" dedi.VAKIBANK Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Slovenya'nın Nova KBM Branik ekibini 3-0 yendi. Maribor kentinde oynanan mücadelede temsilcimiz, 25-13, 25-17 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip geldi. Bu sonuçla VakıfBank, ilk galibiyetini aldı. CEV Challenge Kupası 2. tur rövanşında ise Tokat Belediye Plevne, Macaristan temsilcisi VRCK Kazincbarcika'yı 3-2 yenerek 16'lı final turuna kaldı.