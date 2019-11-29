Sabah Spor ile dünya turu

BUGÜN NELER OLDU

dünyasının iki ünlü ismi Anthony Joshua ile Andy Ruiz arasındaki rövanş maçı şimdiden gündeme damgasını vurdu. Suudi Arabistan'da 7 Aralık'ta oynanacak müsabaka için yeni bir salon inşaat ediliyor. Çölün ortasında tam 15 bin kişilik Diriyah Arena'nın yapımı son aşamaya gelindi. 56 günde yapımı tamamlanan tesis için tam 295 bin ton çelik kullanıldığı açıklandı.Kulubü Hammarby'nin hisselerinin %50'sini alan Zlatan Ibrahimovic'e yönelik Mölmö taraftarının tepkisi sürüyor. Kariyerine Malmö'de başlayan ve Malmö Stadı'nın önüne heykeli dikilen oyuncunun kararı eski taraftarını çılgına çevirdi. Önce heykelin üzerine klozet kapağı takan Malmö taraftarları sonrasında da heykeli ateşe verdi.Birinci Lig'nde mücadele eden Chapecoense takımı, yaşadıkları uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştü. Ligin 35. haftasında Botafogo'yu ağırlayan Chapecoense, mücadeleyi 1-0 kaybedince bitime 3 hafta kala ikinci lige düşmesi kesinleşti. Chapecoense'nin lige vedası, 29 Kasım 2016'da Sudamericana Kupası finaline çıkmak için Kolombiya'ya giderken 71 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının yıl dönümünden bir gün önce gerçekleşti.Los Angeles Lakers, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 114-110 mağlup ederken Lebron James de tarihe geçti. 29 sayı, 11 asist ve 5 ribaunt ile oynayan yıldız oyuncuNBA tarihinde daha önce Kareem Abdul-Jabbar, Karl Maloneve Kobe Bryant33 bin sayı barajını geçmişti. Öte yandan Orlando Magic, Cleveland Cavaliers'ı 116-104 mağlup ederken bu sezonki 13. yenilgisi alanMetropolitan Üniversitesi Futbol takımının yeni menajeri soyunma odasındaki sözleri ile Galleri ayağa kaldırdı!Genç teknik adam, babasını taklit ederekdiyerek sözlerini bitirirken tüm takımın coşkusu da arttı.