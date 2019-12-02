Helal sana Talha

Portekiz'de devam eden Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazandı. T23 kategorisi erkekler 81 kiloda bu başarıya uzanan Talha,
Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi ve tarihe geçti. Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek,
birincilik kürsüsüne çıkmayı ve bayrağımızı dalgalandırmayı başardı. Organizasyona katılan diğer milli sporcumuz Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo'ya 2-1 kaybederek gümüş madalyada kaldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da milli sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik etti.
KAAN REKORA KOŞTU
Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, İspanya'nın Valencia kentinde yapılan altın etiketli maratonda 2.04.16'lık derecesiyle ikinci olmasına rağmen en hızlı Avrupalı rekorunu eline geçirdi. Eski rekor 2.05.11 ile Büyük Britanyalı sporcu Muhammed Farah'a aitti. Kaan, yarı maratonu 61.59 ile geçerken, finişe de 2.04.16 ile ulaştı.