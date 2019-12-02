Helal sana Talha

BUGÜN NELER OLDU

Portekiz'de devam eden Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazandı.Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi ve tarihe geçti. Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkedenbirincilik kürsüsüne çıkmayı ve bayrağımızı dalgalandırmayı başardı. Organizasyona katılan diğer milli sporcumuzGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da milli sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik etti.Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, İspanya'nın Valencia kentinde yapılan altın etiketli maratonda 2.04.16'lık derecesiyle ikinci olmasına rağmen en hızlı Avrupalı rekorunu eline geçirdi. Eski rekor 2.05.11 ile Büyük Britanyalı sporcu Muhammed Farah'a aitti. Kaan, yarı maratonu 61.59 ile geçerken, finişe de 2.04.16 ile ulaştı.