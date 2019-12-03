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Gurur duyuyorum

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Gurur duyuyorum
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde 2019 yılında madalya kazanmış özel sporcuları kabul etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne vurgu yaparak, özel sporcularda büyük bir başarı potansiyeli olduğunu belirten Kasapoğlu, "Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Sizlere imkan sağlandığında karşılığını çok güzel veriyorsunuz. Ne kadar büyük bir başarı potansiyelinin var olduğunu, sizlerin de bunlara hazır olduğunu bizlere yaşattığınızı bir defa daha görmüş oluyoruz. Ben her özel arkadaşımın, gencimin yapabileceği bir spor olduğunu düşünüyorum. Yeter ki biz imkan oluşturalım. Toplumumuzun tüm kesimiyle bu konudaki bilincinin her geçen gün geliştiğini düşünüyorum. Bu da sevindirici. Federasyonumuzun çalışmaları, 14 ayrı çalışma var, tıpkı bugün olduğu gibi biz destek vermeye devam edeceğiz" dedi.
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