‘Talha benim yol arkadaşım’

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren Talha Ahmet Erdem'in ailesi, oğullarının başarısından mutluluk duyuyor. Anne Semiha Erdem, "İmkanlar verilirse çocuklarımızın nerelere gelebileceğini ispatladık. Elde ettiği başarı ile bize yaşattığı çok güzel bir duygu, çok güzel bir mutluluk yaşattı. Benim yol arkadaşım o. Bu zamana kadar beraber geldik, bundan sonra da beraber ilerleyeceğiz. Oğlumdan derece bekliyorduk. Bu, hepimiz için çok güzel oldu. Yaşadığımız tarif edilemez bir duygu"
ifadesini kullandı.
ONLARI SPORA YÖNLENDİRİN
Down sendromluların arkalarında olunduğunda, onlarla ilgilenildiğinde daha iyi gelişim gösterdiklerine işaret eden Semiha Erdem, "3-4 yıldır oğlum Kağıtspor'da lisanslı olarak judo yapıyor. Onun dışında farklı uğraşıları da var. Gitar çalabiliyor.
Oğlum çalışıyor da aynı zamanda, Down Cafe'de aktif çalışma hayatının içinde. Onun dışında hayatını doldurduğunuz zaman her şeyi yapabiliyorlar. Öncelikle Gültekin hocanın emeği var. Ailesi olarak biz de arkasındaydık" dedi. Erdem, ailelere down sendromlu çocuklarını eğitime ve spora yönlendirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.