‘Talha benim yol arkadaşım’

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren Talha Ahmet Erdem'in ailesi, oğullarının başarısından mutluluk duyuyor. Anne Semiha Erdem,ifadesini kullandı.Down sendromluların arkalarında olunduğunda, onlarla ilgilenildiğinde daha iyi gelişim gösterdiklerine işaret eden Semiha Erdem, "3-4 yıldır oğlum Kağıtspor'da lisanslı olarak judo yapıyor. Onun dışında farklı uğraşıları da var.Oğlum çalışıyor da aynı zamanda, Down Cafe'de aktif çalışma hayatının içinde. Onun dışında hayatını doldurduğunuz zaman her şeyi yapabiliyorlar. Öncelikle Gültekin hocanın emeği var. Ailesi olarak biz de arkasındaydık" dedi. Erdem, ailelere down sendromlu çocuklarını eğitime ve spora yönlendirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.