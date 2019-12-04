Selama soruşturma

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Sporcularımızın başarıları sonrasında yaptığı asker selamına karşı takınılan yanlı tavır bu kez Curling'de kendini gösterdi. İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda sporcularımızın kazandıkları mücadelenin ardından asker selamı vermesi nedeniyle haklarında soruşturma açıldı. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, "Bu ülkede, bu coğrafyada yaşayan herkesin bir bayrak sevgisi var. Bayrak açıldığı zaman herkes selam durur. Bu bizim geleneğimiz, kültürümüzdür" dedi ve savunma gönderdiklerini açıkladı.