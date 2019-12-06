BUGÜN NELER OLDU

KADINLAR Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, İtalyan ekibi Gorgonzola'ya 5 sete giden maçtan 3-2 yenik ayrıldı. İlk iki seti kaybeden ekibimiz büyük çekişmeye sahne olan 3. seti 25-27, 4. seti de 24-26 kazandı. Ancak altın seti 15-12 kaybeden sarı-siyahlılar salondan 3-2 mağlup ayrıldı. Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde iseFORMULA 1 takımlarından Red Bull-Honda'nın sürücüleri Max Verstappen ve Alexander Albon, Birleşik Arap Emirlikleri çöllerinde buggy kullandı. Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Dubai kentindeki çölde off-road yapan Verstappen ve Albon, heyecanlı anlar yaşadı. Buggy direksiyonuna geçen Red Bull-Honda sürücülerine, motokros pilotu Muhammed Balooshi eşlik ettiBEŞİKTAŞ TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 6. maçında Kosova ekibi Mabetex'i 46 sayı farkla 98-52 yenip bir üst tura adını yazdırdı. Siyahbeyazlı ekipte Yvonne Anderson 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, galibiyette boşrol oynadı. Kartal'da Nina Bogicevic 19, Katsiaryna Snytsina 14, Bahar Çağlar 13 sayıyla çift haneli skora ulaştı.FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: BOTAŞ- InvestInTheWest ENEA: 49-83, Hatay Büyükşehir Belediyespor- WBC Enisey: 92-86.