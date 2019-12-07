BUGÜN NELER OLDU

İTTIFAK Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile devam kararı aldı. Bu kararla ilgili açıklamalar yapan Kocaman, "Kulüp bu konuda değerlendirmesini yaptı, 'devam' kararı aldı. Benim şu anda çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Kendimi borçlu hissediyorum" dedi. Öte yandan Konyaspor, futbolculardan Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldıGALATASARAY Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlanan Lazeric Jones'un 2 ay oynayamayacağı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sol dizinden sakatlanan 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucunun gerçekleştirilen ileri tetkiklerinde iç menisküs yırtığı tespit edildi. Sahalara dönmesinin 8 hafta süreceği belirtilen Jones, ING Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 10 haftada 5 maçta forma giydi, 6,4 sayı, 4,2 asist ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.TFF 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında ligin son sırasındaki Eskişehirspor, zirvenin iddialı ekiplerinden Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Eskişehir'de oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibinde Emre Güral, 25 ve 41. dakikalarda attığı gollerle takımını devreye 2-0 önde götürdü. 64. dakikada Ümraniye, Serkan Göksu ile farkı 1'e indirse de Sekidika 83'te sonucu belirledi: 3-1. Bu sonuçla Es-Es puanını 5'e yükseltirken, Ümraniye 22 puanda kaldı.BOKSSEVERLERİN uzun zamandır beklediği gün geldi. Andy Ruiz ve Anthony Joshua bugün Suudi Arabistan'da çöle özel olarak yapılan arenada yeniden unvan maçına çıkacaklar. Maçı kazanan WBA, IBF, WBO ve IBO Dünya Ağırsıklet unvanlarını tazeleyecek. Ayrıca iki sporcunun kazanacağı toplam para da 100 milyon dolara yaklaşıyor. Joshua bu maçtan tam 78.7 milyon dolar gelir elde edecek.REAL Madrid Başkanı Perez, bir süredir futbol dünyasında konuşulmaya başlanan 'Avrupa Süper Ligi' projesini FIFA Başkanı İnfantino'nun da yer aldığı bir toplantıda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin temsilcileriyle görüştü ve kendi planlarını anlattı. ABD basınından New York Times'ta yer alan habere göre Perez, Avrupa'nın 5 büyük liginden 20 kulübün katılacağı turnuvada 10'arlı iki ayrı lig önerisi yaptı. Liglerde küme düşmenin de olacağı kaydedildi.PREMİER Lig'de Cenk Tosun'un takımı Everton'da 5-2'lik Liverpool yenilgisinden sonra görevine son verilen menajer Marco Silva'nın yerine gündeme tanıdık bir isim geldi. Yeni hoca arayışlarının sürdüğü Maviler'de en kuvvetli adayın Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira olduğu iddia ediliyor. Sky Sports'un haberine göre;2015-16 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam, son olarak iki sezondur görev yaptığı Çin ekibi Shanghai SIPG ile lig şampiyonluğuna ulaşmıştı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, sezonu da Çin Süper Kupası ile açmıştı.SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Süper Lig'de görev yapan tek yabancı teknik adam olanGaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi de "Sumudica Türk vatandaşı olacak" dedi ve en kısa sürede girişimde bulunacaklarını dile getirdi.