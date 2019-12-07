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Voleybolda Türk fırtınası!

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank gruplarını 2. sırada bitirerek yarı finale yükseldi. A Grubu'ndaki son maçında Çin'in Guangdong takımı ile karşılaşan Eczacıbaşı, rakibini; 25-21, 25-9 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yendi. Eczacıbaşı yarı finalde bugün B Grubu'nu lider bitiren İtalya ekibi Igor Gorgonzola ile TSİ 15.00'te karşılaşacak. Son iki sezonun dünya şampiyonu VakıfBank da B Grubu'nda bir başka Çin takımı Tianjin Bohai Bank'ı 25-15, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. VakıfBank böylece üst üste 4, toplamda da 6. kez yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılar, bugün TSİ 12.00'de İtalya temsilcisi Imoco Volley'le final oynayabilmek için karşılaşacak.
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