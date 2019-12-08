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Son dakika: VakıfBank dünya üçüncüsü oldu!

VakıfBank gelen son dakika gelişmesine göre dünya üçüncüsü oldu! FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Takımı, temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 8.12.2019 13:36 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 13:54
Son dakika: VakıfBank Voleybol Takımı dünya üçüncüsü oldu!

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya temsilcisi ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Sarı-siyahlılar, Çin'in Shaoxing kentindeki organizasyonun yarı final karşılaşmasında dün bir diğer İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-2 yenilerek final şansını kaçırmıştı.

Organizasyonda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kupayı müzesine götüren VakıfBank, 2011 yılında gümüş, 2016 yılında da bronz madalya kazanmıştı.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)

VakıfBank: Guimaraes, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic, Ognjenovic, Zehra Güneş (Gizem Örge, Cansu Özbay, Ayşe Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz)

Igor Gorgonzola: Brakocevic, Courtney, Hancock, Chirichella, Arrighetti, Vasileva (Sansonna, Mlakar, Morello, Napodano, Di Iulio)

Setler: 26-24, 25-23, 25-21

Süre: 84 dakika (29, 29, 26)

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Son dakika: VakıfBank Voleybol Takımı dünya üçüncüsü oldu!
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