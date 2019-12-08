Süper Eczacı

BUGÜN NELER OLDU

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Novara'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.2015 ve 2016'nın ardından toplamda 3. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda adını finale yazdıranİtalya'nın Imoco Conegliano takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.