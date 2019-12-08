Süper Eczacı

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Novara'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Büyük çekişme yaşanan maçta Eczacıbaşı'nda Boskovic 31 sayı ile hücumu sırtlarken, rakibin Sırp pasör çaprazı Brakocevic de 26 sayı üretti.
2015 ve 2016'nın ardından toplamda 3. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda adını finale yazdıran Eczacıbaşı VitrA, finalde bugün TSİ 15.00'te
İtalya'nın Imoco Conegliano takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek. VakıfBank ise İtalyan Conegliano'ya 3-2 yenilerek final şansını yitirdi.