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Eczacıbaşı dünya ikincisi

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Eczacıbaşı dünya ikincisi
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-1 yenilen Eczacıbaşı VitrA, gümüş madalya aldı. Maçın ilk setinde 16-8 geri düşen ekibimiz, ikinci teknik mola dönüşünde 5-0'lık seri yakaladı ve Boskovic'in servisleri ile 18-18'de rakibini yakaladı. Oyunun kontrolünü ele alan Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-22 hanesine yazdırdı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette çok üstün oynayan İtalyan ekibi 25-14 'lük sonuçla durumu 1-1 yaptı.

EGONU'DAN 33 SAYI
3. sette ilk teknik molaya 8-5 önde giren İtalyan ekibi, beraberliği yakalayan Eczacıbaşı karşısında yeniden üstünlük kurdu ve 25-19'la 2-1 öne geçti. 4. sette Egonu ile oyuna ağırlığını koyan Imoco, seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti. İtalyan ekibinde Egonu, 33 sayı ile maça damga vurdu.
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Eczacıbaşı dünya ikincisi
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