Eczacıbaşı dünya ikincisi

BUGÜN NELER OLDU

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-1 yenilen Eczacıbaşı VitrA, gümüş madalya aldı. Maçın ilk setinde 16-8 geri düşen ekibimiz, ikinci teknik mola dönüşünde 5-0'lık seri yakaladı veOyunun kontrolünü ele alan Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-22 hanesine yazdırdı ve 1-0 öne geçti.3. sette ilk teknik molaya 8-5 önde giren İtalyan ekibi, beraberliği yakalayan Eczacıbaşı karşısında yeniden üstünlük kurdu ve 25-19'la 2-1 öne geçti. 4. sette Egonu ile oyuna ağırlığını koyan Imoco, seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti. İtalyan ekibinde Egonu, 33 sayı ile maça damga vurdu.