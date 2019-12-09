Joshua rövanşı aldı

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ngiliz boksör Anthony Joshua, Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz'i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini geri aldı. Suudi Arabistan'ın Diriye kentindeki müsabakada Joshua, haziran ayında kendisini teknik nakavtla mağlup eden Andy Ruiz'i 12 raunt sonunda puanla (118-110, 118-110, 119-109)
mağlup etti ve Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu oldu. Joshua maç sonu yaptığı açıklamada, "Bunun özrü yok, geçen sefer beni fena yakaladı. Ben rakiplerimi nakavt etmeye alışığım. Geçen sefer yapamadım ve açık söyleyeyim yakalandım. Ruiz'e çok saygı duyuyorum. Ona yenilerek aslında şans da vermiş oldum. Her zaman aç ve alçakgönüllü olmak gerekir. Ben öyleyim... Geri döndüm. Hâlâ boksu bırakıp emekli olmamı isteyen var mı?"
dedi.
AYKUT KOCAMAN GİBİ SAVUNMA YAPTI!
JOSHUA'NIN defansif taktiği için Twitter'da eleştiriler vardı. Bazı kullanıcılar ünlü boksörü Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a benzetip, Joshua'nın aynı Kocaman gibi savunma anlayışı yaptığına dikkat çekti.