Joshua rövanşı aldı

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ngiliz boksör Anthony Joshua, Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz'i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini geri aldı. Suudi Arabistan'ın Diriye kentindeki müsabakada Joshua, haziran ayında kendisini teknik nakavtla mağlup eden Andy Ruiz'i 12 raunt sonunda puanlamağlup etti ve Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu oldu. Joshua maç sonu yaptığı açıklamada,dedi.