Turkcell’den şampiyonlara karşılama

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell'in, Atletizm Federasyonu ve Yüzme Federasyonu'yla iş birliklerinde başarılı sonuçlar elde etmeye başlayan sporumuzun önemli yıldızları, bu kez de Avrupa'dan madalyalarla döndü. Avrupa Kros Şampiyonası'nda 4. kez şampiyonluğa erişen Yasemin Can ve gümüş madalya kazanan Aras Kaya
ile Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Emre Sakçı ve bronz madalya kazanan Ümitcan Güreş'i
Türkiye'ye dönüşlerinde federasyon başkanları ve Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş çiçeklerle karşıladı. Türk sporunun en büyük destekçisi olduklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Türk sporunun geleceğine değer katma hedefiyle çıktığımız yolda, Avrupa şampiyonalarında sporcularımızın elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz"
diye konuştu.