Turkcell’den şampiyonlara karşılama

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell'in, Atletizm Federasyonu ve Yüzme Federasyonu'yla iş birliklerinde başarılı sonuçlar elde etmeye başlayan sporumuzun önemli yıldızları, bu kez de Avrupa'dan madalyalarla döndü.ileTürkiye'ye dönüşlerinde federasyon başkanları ve Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş çiçeklerle karşıladı. Türk sporunun en büyük destekçisi olduklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş,diye konuştu.