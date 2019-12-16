Meclis Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerinde konuşma yapan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun oturduğu sıraya "işsizlik ve mutsuzluk Oscarı" olarak nitelendirdiği ödülü bıraktı. Genel Kurul'da CHP'li vekilin yaptığı hareketi eleştiren Bakan Kasapoğlu, tarihi bir konuşmaya imza attı.

Bakan Kasapoğlu'ndan TBMM'de muhalefete tarihi ayar

"Kartvizit Öyle Takdim Edilmez , Size Spor Yapmayı Tavsiye Ediyorum"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nu nezakete davet eden Bakan Kasapoğlu, "Sayın Bartın Milletvekilimiz, sabahleyin kartvizitini bıraktınız, onu bırakıyorum; hoş olmayan bir şekilde bıraktınız ama ben size nezaket çerçevesinde bırakacağım ancak şunu bilin; Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin en büyük dostu. Onun ısrarıyla sizlere rağmen bu Meclis 18 yaşındaki gençlerle tanıştı, size rağmen" dedi.

CHP'li Bankoğlu'na spor yapma tavsiyesinde bulunan Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

''Sayın Vekil, sizi kartvizitinizi getirirken biraz gergin gördüm, kartvizit öyle takdim edilmez. Size acilen spor yapmayı tavsiye ediyorum, spor. Tabii, herkese spor yapmayı tavsiye ediyoruz; daha çok spor, daha çok sağlık, daha çok mutluluk" dedi.

"Fırat'ın, Dicle'nin Menderes'in Kuzularını Kaptırmayacağız"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak daha nitelikli ve donanımlı bir gençlik için tüm güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu," Fırat'ın, Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmama adına gece gündüz demeden çalışacağız ve inşallah ne Fırat'ın ne Dicle'nin ne Sakarya'nın ne Menderes'in kuzularını kaptırmayacağız. Kandan, gözyaşından beslenenlere hiçbir fırsatı vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Gençlerimiz En Büyük Gücümüz"

Gençlerin Türkiye'nin geleceği adına büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, " Bizim yaptığımız, onların yıktığı, yaktığı tesisleri yeniden yaptık. inşallah bundan sonraki süreçte yakıp yıkmalarına da müsaade etmeyeceğiz, gençlerimizle orada spor yapacağız, gençlerimiz oradan şampiyonlar çıkaracaklar. Bu ülkenin hiç bir kaynağını kötü emeli olan insanlara kullandırmayacağız; gençlerimiz, bizim en büyük imkânımız, en büyük kaynağımız, her şey onlar için" ifadelerini kullandı.

"Bu Ülkenin Her Karışında Cumhurbaşkanımızın Alın Teri Var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği önemi vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Burslardan bahsediyorsunuz, kredilerden bahsediyorsunuz.Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanıyken başlattığı bursları siz kestirdiniz; Anayasa Mahkemesine götürdünüz, iptal ettirdiniz. Şimdi de gençlerin mutsuz olduğundan bahsediyorsunuz" dedi.

"Yıllarca Atatürk'ü, Gençliği İstismar Ettiniz"

BUGÜN NELER OLDU

Bakan Kasapoğlu, muhalefete yönelik tepkisini ," Artık, bakın, çamur siyasetiyle, lafla peynir gemisi yürütemezsiniz. Lafla peynir gemisi yürütemezsiniz. Yıllarca Atatürk'ü istismar ettiniz, gençliği istismar ettiniz. Artık kimse inanmaz bunlara" sözleriyle tamamladı.