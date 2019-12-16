İstiklal marşımıza çirkin saldırı!

Sporcularımızın asker selamı vermesine tahammül edemeyenler, artık milli marşımıza da saygısızlık yapmaya başladı. Buz Hokeyi Milli Takımımız, Hırvatistan'ın Sisak şehrinde düzenlenen 2022 Pekin Olimpiyat Ön Eleme Grup müsabakalarında sonuncu maçını dün Bulgaristan ile oynadı. Millilerimizin 4-1'lik galibiyetinin ardından seremonide İstiklal Marşımız yarıda kesildi.
Marşın yarıda kesilmesinin ardından milli sporcular bağırarak İstiklal Marşı'nı tamamladı. Skandal olayı sosyal medyadan duyuran Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Bu manidar teknik aksaklıkların ilk olmadığının altını çizmek istiyorum. İstiklal Marşımıza, sporcularımıza ve ülkemize yapılan bu terbiyesizliği kınıyorum! Gücümüz yenmeye, sesimiz Marşımızı dinletmeye yeter!"
ifadelerini kullandı.
BAKAN'DAN TEPKİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter'dan olayın videosunu paylaşarak "Engelleyemezsiniz" ifadesiyle tepki gösterdi.