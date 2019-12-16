İstiklal marşımıza çirkin saldırı!

BUGÜN NELER OLDU

Sporcularımızın asker selamı vermesine tahammül edemeyenler, artık milli marşımıza da saygısızlık yapmaya başladı. Buz Hokeyi Milli Takımımız, Hırvatistan'ın Sisak şehrinde düzenlenen 2022 Pekin Olimpiyat Ön Eleme Grup müsabakalarında sonuncu maçını dün Bulgaristan ile oynadı.Marşın yarıda kesilmesinin ardından milli sporcular bağırarak İstiklal Marşı'nı tamamladı. Skandal olayı sosyal medyadan duyuran Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak,ifadelerini kullandı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter'dan olayın videosunu paylaşarak "Engelleyemezsiniz" ifadesiyle tepki gösterdi.