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Spora yeni soluk

Gençlik ve tarafından düzenlenen “Antrenör Eğitimi Yönetmeliği” ile “Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile sporcu, kulüp ve federasyonlara birçok avantaj geliyor

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Spora yeni soluk
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı ile düzenlenen "Antrenör Eğitimi Yönetmeliği" ile "Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikten satır başları şöyle:
İlgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, sağlık raporuna ihtiyaç olmaksızın lisans, vize ve transfer işlemlerinde yazılı beyan yeterli olacak.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte kurallar her federasyon için geçerli iken yeni yönetmelikle her federasyona özelliğine göre lisans, vize ve transfer kuralı belirleme imkânı sağlandı.

LİSANSLAR E-DEVLET'TEN
Sporculara her spor dalında ayrı kulüpte lisans alma imkânı getirilen yönetmeliğe göre; kulüpte ilgili spor dalının kapanması halinde başka bir kulüpte lisans alma imkânı da getirildi.
Sporcular artık e-Devlet'ten lisanslarını alabilecek.
Antrenör eğitimi teorik ve uygulamalı olarak verilecek.
Spor liselerinden mezun olanlara ve ders müfredatlarının antrenör eğitim programı temel eğitim müfredatına uygun olması halinde ise diğer ortaöğretim mezunlarına 1. kademe yardımcı antrenör belgesi verilecek.
Üniversitelerin spor bölümlerinden mezun olup, öğretim üyesi olarak spor eğitimi dersi verdiğini belgeleyenler yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenörlük belgesi alacak. Benzer şekilde MEB'de öğretmen olarak istihdam edilenlere, eğitim gördükleri uzmanlık/ihtisas dersine ilişkin kademede temel eğitimden muafiyet sağlanacak.

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Spora yeni soluk
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