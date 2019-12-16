Spora yeni soluk

Gençlik
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı ile düzenlenen "Antrenör Eğitimi Yönetmeliği"
ile "Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği"
, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikten satır başları şöyle:
İlgili
federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, sağlık raporuna
ihtiyaç olmaksızın lisans, vize
ve transfer
işlemlerinde yazılı beyan yeterli olacak.
Yürürlükten
kaldırılan yönetmelikte kurallar her federasyon için geçerli iken yeni yönetmelikle her federasyona özelliğine göre lisans, vize ve transfer kuralı belirleme imkânı sağlandı.
LİSANSLAR E-DEVLET'TEN
Sporculara her spor dalında ayrı kulüpte lisans alma
imkânı getirilen yönetmeliğe göre; kulüpte ilgili spor dalının kapanması halinde başka bir kulüpte lisans alma
imkânı da getirildi.
Sporcular
artık e-Devlet
'ten lisanslarını alabilecek.
Antrenör
eğitimi teorik
ve uygulamalı
olarak verilecek.
Spor
liselerinden mezun olanlara ve ders müfredatlarının antrenör eğitim programı temel eğitim müfredatına uygun olması
halinde ise diğer ortaöğretim mezunlarına 1. kademe yardımcı antrenör belgesi
verilecek.
Üniversitelerin
spor bölümlerinden mezun olup, öğretim üyesi olarak spor eğitimi dersi
verdiğini belgeleyenler yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenörlük belgesi alacak. Benzer şekilde MEB'de öğretmen olarak
istihdam edilenlere, eğitim gördükleri uzmanlık/ihtisas dersine ilişkin kademede temel eğitimden muafiyet sağlanacak.