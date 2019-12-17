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liseler arası masa tenisi birincisi

163 Okulun katılımıyla gerçekleşen Liseler Arası Genç Erkekler Masa Tenisi Turnuvası’nda Birincisi oldu.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 13:41
İstanbul liseler arası masa tenisi birincisi Medeniyet Okulları

2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılı Masa Tenisi Turnuvası kapsamında 9 Aralık'ta İstanbul Tozkoparan Spor Salonu'nda gerçekleşen İstanbul Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda Medeniyet Okulları birinci oldu.

163 Okulun katıldığı yarışmada; birinciliği elde eden Muhammed TAŞAN, Tarık Saim ÖZBEK, Batuhan GÜRSES ve Arif Emre AKKURT tur maçlarında Şişli Terakki Okulları ile karşılaşan Medeniyet Okulları, rakibini 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Robert Koleji ile eşleşen Medeniyet Okulları, rakibini 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Medeniyet okulları yarı finalde Özel Enka Okulları'nı 3-1 yenerek final maçına ismini yazdırdı.

Finalde de Özel Enka Okulları ile eşleşen Medeniyet Okulları üstün performansını gene gösterdi ve rakibini 3-0 yenerek İstanbul Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda İl Birincisi oldu.

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İstanbul liseler arası masa tenisi birincisi Medeniyet Okulları
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