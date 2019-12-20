Mehmet Kasapoğlu: Sporun bütünleştirici gücünü göstereceğiz

BUGÜN NELER OLDU

2021'de Konya'da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahibi şehir sözleşmesi imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu imza töreninde,derken oyunlar ile sporun doğasındaki bütünleştirici gücün tüm dünyaya bir kez daha gösterebilmesine imkan sağlanacağını belirtti.