Mehmet Kasapoğlu: Sporun bütünleştirici gücünü göstereceğiz

2021'de Konya'da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahibi şehir sözleşmesi imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu imza töreninde, "2021'de Konya'nın muhteşem ev sahipliğini bütün dünyaya ilan edeceğiz. Sizlerin desteğiyle İslami Dayanışma Oyunları'nın, değer odaklı bir ortak proje olarak dünya çapında muazzam bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum"
derken oyunlar ile sporun doğasındaki bütünleştirici gücün tüm dünyaya bir kez daha gösterebilmesine imkan sağlanacağını belirtti.