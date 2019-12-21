Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

YENI Malatyaspor'un savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina'nın, 9 Aralık'ta ülkeleri Ekvador'da yaşadığı evlerinin ikinci katından düştüğü ve hastanede yoğun bakıma alındığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada,Kendisine, kulübümüz ve taraftarlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oğluna Allah'tan acil şifalar dileriz" denildi. Ligin 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenen sarı-siyahlı takımın kadrosunda yer alan Mina, maçtan hemen sonra ülkesi Ekvador'a gitti.2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon bugün UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Libertadores Kupası'nın son şampiyonu Brezilya kulübü Flamengo arasındaki maçla belli olacak. Katar'ın başkenti Doha'daki Khalifa Uluslararası Stadı'nda oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. 2000'den beri düzenlenen turnuvayı en çok kazanan (2014-2016- 2017-2018) takım ise Real Madrid.THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 81-80 yenildi.geçildi. 2. periyotta toparlananancak konuk ekip mücadeleyi 81-80 kazandı. Efes'in Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık galibiyet serisi biterken, Real Madrid, liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.UKRAYNALI halterci Oleksiy Torokhtiy, doping yaptığı için 105 kiloda altın madalya kazandığı 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildi. 33 yaşındaki haltercide, yasaklımaddesine rastlandı. Ukraynalı'nın, 2009'da Avrupa ikinciliği, 2010'da Avrupa 3'üncülüğü, 2011'de ise Dünya 3.'lüğü bulunuyor.BURSASPOR, prensip anlaşmasına vardığı İbrahim Üzülmez'in dün yapılması planlanan imza töreninin bugün yapılacağını duyurdu. Salı günü Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdıktan sonra İbrahim Üzülmez ile anlaşan yeşil-beyazlılar, kupa maçına antrenör Musa Öztürk ile çıkmıştı.