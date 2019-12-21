Haber hattı

Mina, Beşiktaş maçı öncesi oğlunun dramını gizlemiş
YENI Malatyaspor'un savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina'nın, 9 Aralık'ta ülkeleri Ekvador'da yaşadığı evlerinin ikinci katından düştüğü ve hastanede yoğun bakıma alındığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mina, Beşiktaş maçı öncesi yaşanan bu olayın takım arkadaşlarını olumsuz etkilememesi için duyurulmasını istemedi.
Kendisine, kulübümüz ve taraftarlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oğluna Allah'tan acil şifalar dileriz" denildi. Ligin 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenen sarı-siyahlı takımın kadrosunda yer alan Mina, maçtan hemen sonra ülkesi Ekvador'a gitti.
Dünyanın en büyük takımı bugün Katar'da belli oluyor
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon bugün UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Libertadores Kupası'nın son şampiyonu Brezilya kulübü Flamengo arasındaki maçla belli olacak. Katar'ın başkenti Doha'daki Khalifa Uluslararası Stadı'nda oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. 2000'den beri düzenlenen turnuvayı en çok kazanan (2014-2016- 2017-2018) takım ise Real Madrid.
Efes 8 maç sonra kaybetti Liderliği Madrid'e kaptırdı
THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 81-80 yenildi. İlk periyot CSKA'nın 23-22 üstünlüğüyle
geçildi. 2. periyotta toparlanan Efes, soyunma odasına 47-43 önde gitti. Lacivert-beyazlılar son çeyreğe 66-59 üstün gitti
ancak konuk ekip mücadeleyi 81-80 kazandı. Efes'in Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık galibiyet serisi biterken, Real Madrid, liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Doping yapan haltercinin altın madalyası geri alındı
UKRAYNALI halterci Oleksiy Torokhtiy, doping yaptığı için 105 kiloda altın madalya kazandığı 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildi. 33 yaşındaki haltercide, yasaklı "dehidroklormetil testosteron"
maddesine rastlandı. Ukraynalı'nın, 2009'da Avrupa ikinciliği, 2010'da Avrupa 3'üncülüğü, 2011'de ise Dünya 3.'lüğü bulunuyor.
İbrahim Üzülmez imzayı atıyor...
BURSASPOR, prensip anlaşmasına vardığı İbrahim Üzülmez'in dün yapılması planlanan imza töreninin bugün yapılacağını duyurdu. Salı günü Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdıktan sonra İbrahim Üzülmez ile anlaşan yeşil-beyazlılar, kupa maçına antrenör Musa Öztürk ile çıkmıştı.