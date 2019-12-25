BUGÜN NELER OLDU

ADO Den Haag amatör futbol kulübü HVV. Laakkwartier'de oynayan 20 yaşındaki Bilal Aydın bıçaklanarak öldürüldü. Soruşturmayı sürdüren emniyet yetkilileri,Olayla ilgili dört şüphelinin tutuklandığını bildiren polis, geniş çaplı araştırma başlattı.FENERBAHÇE'NIN transfer gündemindeki Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez için Napoli devreye girdi. İtalyan ekibinin teknik direktörüRodriguez'in menajerleriyle bir araya gelen Napoli temsilcilerinin transferi biyik oranda bitirdiği kaydedildi. Milan'da son haftalarda yedek kalan 27 yaşındaki futbolcu, buna karşılık İsviçre Milli Takımı'nın banko oyuncusu durumunda.BU yıl 66.'sı düzenlenen Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde adaylar, 80 kişilik jürinin oylarıyla belli oldu. 7 kategoride toplam 42 aday, 2019'un en büyüğü olabilmek için Ocak ayından itibaren halktan destek arayacak. Büyük Jüri Toplantısı'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizi onurlandıran, duygulandıran, heyecanlandıran pek çok sporcuyu değerlendirdik. Bu, ülkemizin sportif geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu müjdeliyor. Spor futboldan ibaret değildir" diye konuştu.GALATASARAY'IN eski yıldızı Wesley Sneijder, sezon başında sona erdirdiğini açıkladığı kariyeri için yıldızlarla dolu bir kadroyla jübile yapacak. Organizasyona sarı-kırmızılı formayı aynı dönem giydiği futbolculardan Burak Yılmaz ile Selçuk İnan da katılacak. Sneijder'in, 3 Haziran 2020'de Utrecht'te yapacağı jübilede takımların teknik direktörleri Jose Mourinho ve Bert Van Maarwijk olacak. Hollanda basınına göre maçta şu isimler yer alacak: Seedorf, Kluivert, Edgar Davids, Robben, Heitinga, Kuyt, Nigel de Jong, Boulahrouz, Ooijer, van Bommel, van Bronckhorst, Julio Cesar, Zanetti, Eto'o, Chivu, Materazzi, Stankovic, Cambiasso, Milito, Cannavaro, Litmanen.VOLEYBOL AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley heyecanı devam ediyor. TVF Başkent Salonu'nda oynanan maçta Spor Toto, Sorgun Belediye'yi 3-1 yenerek final etabına yükseldi. 116 dakika süren maçta ilk iki seti 25-20 ile geçen Spor Toto, 3. set i 18-25 kaybetti. Son seti 25-19 alan ev sahibi ekip karşılaşmayı da 3-1 kazanarak yoluna devam etti