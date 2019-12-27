Bakan Kasapoğlu: Sporun olduğu yerde dostluk vardır

GENÇLIK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un en eski spor kulüplerinden Taksim Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu. Kulübün Feriköy'deki Taksim Süleyman Seba Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Bakan Kasapoğlu'nu, Taksim Spor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve sporcular karşıladı. Bakan Kasapoğlu, Başkan Hamamcıoğlu ile birlikte tesisleri gezerek Taksim Spor Kulübü'nün faaliyette bulunduğu branşlar hakkında bilgi aldı. Bünyesinde yüzlerce sporcu barındıran Taksim Spor Kulübü'nün, İstanbul'un sembol kulüplerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Sporun olduğu yerde birleştiricilik vardır, dostluk vardır. Kulübümüz, ülkemizdeki dostluğun en güzel örneği. Bu anlamda Taksim Spor'un varlığını çok önemsiyoruz. Tarihi boyunca ülke futboluna birbirinden değerli oyuncular yetiştirmiş olan Taksim Spor'a başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Kayserispor'da Uygun gitti Prosinecki şartlı 'Evet' dedi

SÜPER Lig'de son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, bu sezon takımın başına geçen ve ayrılan 3. teknik direktör olan Uygun ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını kaydetti. Bülent Uygun, ligde takımının başında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor, Uygun'un yerine eski teknik direktörlerinden Robert Prosinecki ile anlaştı. Ancak 2012- 13 sezonunda da Kayserispor'u çalıştıran Hırvat teknik adamın midesinden ameliyat olduğu ve göreve başlamak için doktor izni beklediği belirtildi.

Yusuf Yazıcı: İnşallah EURO 2020'ye yetişirim

FRANSA'NIN Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Monaco ile oynanan maçta sakatlanmış ve çapraz bağları kopmuştu. Kısa bir süreliğine moral bulmak için ailesinin yanına Trabzon'a gelen Yusuf, dün şehirden ayrıldı. Tecrübeli yıldız, "Sakatlığıma çok üzüldüm. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede sağlığıma kavuşurum. İnşallah EURO 2020'ye yetişirim" ifadesini kullandı. Altyapıdaki oyuncuları kastederek, "Kardeşlerime iyi bakın" diyen milli futbolcu ameliyat olmak için İtalya'ya gitti.

Boxing Day kavgası

PREMİER Lig'de Boxing Day (Hristiyan aleminde Noel'in kutlandığı 25 Aralık'ın hemen ardından tatil yapılan gün) maçları dün oynanırken Liverpool Teknik Direktörü Kloop, iki gün önce oynadıkları lig karşılaşmasını hatırlatarak, "Bu bir suçtur. İki gün arayla lig maçı oynatamazsınız" dedi. Manchester City Teknik Direktörü Guardiola ise Kloop'un aksine Boxing Day için olumlu açıklamalar yaptı.

1000 Euro'ya ağzı sıkı şoför aranıyor

RUSYA Ligi ekiplerinden Spartak Moskova, eski takım otobüs şoförünün kulüp içi bilgileri dışarı sızdırmasından dolayı yeni bir şoför arıyor. Kulübün yeni şoförde aradığı meziyetler ise 'dürüstlük-titizlik-inisiyatif alabilmek' olarak açıklandı. Yeni şoföre ayrıca 1000 Euro aylık maaş verileceği ilanda yer aldı.

Buzun en iyileri Red Bull'da

HER yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda yeni sezon, yarın Avusturya'da başlayacak. Avusturya'nın Judenburg kentindeki yarışla başlayacak şampiyona, 3 kıta ve 7 ülkede gerçekleştirilecek. 12 yarıştan oluşacak sezon, 21 Mart 2020'de takvimin yeni yarışı olan Moskova'daki mücadele ile noktalanacak. Organizasyon, Red Bull TV'den canlı takip edilebilecek.