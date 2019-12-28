BUGÜN NELER OLDU

DÜNYANIN gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Diego Maradona, Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Alberto Fernandez'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında samimi görüntüler veren ikili bir süre karşılıklı sohbet etti. Ardından başkanlık konutunun balkonuna çıkan efsane isim, kendisini bekleyen hayranlarını selamlarken, Fernandez'den daha çok alkış alması dikkat çekti.PREMİER Lig'de West Ham forması giyen Michail Antonio yaklaşık 1.5 milyon TL'lik Lamborghini'si ile kaza yaptı. Evine varmak üzereyken yoldan çıkan ve çöp kutusuna çarptıktan sonra tuğla duvarı kırarak bahçeye giren otomobilden çıkan Antonio'nun üzerindeki kardan adam kıyafeti ise kazadan daha çok ilgi çekti. Kaza sırasında araçta başka yolcuların da olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı belirtildi.ARSENAL yeni menajeri Mikel Arteta, Mesut Özil'in performansından övgüyle bahsetti. Arteta, "Herkese temiz bir sayfa açma şansı vereceğimi söylemiştim, elbette buna Mesut da dahildi. Düşündüğümüz gibi oldu. Arsenal'in başına geçtiğimden beri verdiği reaksiyonlar inanılmaz. Onun bu takımın en önemli parçalarından biri olabileceğine inanıyorum ve güveniyorum" diye konuştu.