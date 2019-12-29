Gençlik ve Spor Bakanlığı 41.2 milyon TL ödül verdi

BUGÜN NELER OLDU

2019 yılında uluslararası şampiyonalarda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan 1053 sporcu, 785 antrenör ve 23 spor kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ödülendirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yıl içerisinde önemli başarılara imza attıklarını belirterek şunları söyledi: "Yönetmelik gereğince bu yıl sporcu, antrenör ve spor kulüplerimize toplam 41 milyon 209 bin 491 lira ödül verdik. Yine bu yıl içinde 5 bin 102 sporcuya 'milli sporcu' belgesi verdik. Ayrıca bu sene, yüksek öğrenim gören ve milli sporcu belgesine sahip 2 bin 896 öğrencimiz, milli sporcu bursundan faydalandı."