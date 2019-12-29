Haber turu

Yusuf Yazıcı ameliyat oldu
ÇAPRAZ
bağları kopan Yusuf Yazıcı, dün bıçak altına yatarken öncesinde ise aynı ameliyatı geçiren Memphis Depay'ı ziyaret etti. İtalya'nın başkenti Roma'da Prof. Pier Paolo Mariani tarafından ameliyat edilen milli oyuncu, daha önce yine aynı doktorun operasyon yaptığı Lyon'un yıldızı Depay'la görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Lille forması giyen Yazıcı'nın 4 aylık tedavi sonrasında sahalara dönmesi planlanıyor.
Yiğido, Göztepe'yi ağırlıyor
SÜPER
Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Saat 14.00'te (beIN SPORTS1) Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Yiğido'da Rybalka sakatlığı nedeniyle sahaya çıkamayacak. Süper Lig'de günün diğer maçları şöyle: 16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor, 16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor.
Taha Akgül operasyon geçirdi
AVRUPA,
dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, milli takım kampında sakatlandığını ve sol omzundan ameliyat edildiğini açıkladı. Akgül, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak, "Kıymetli büyüklerim, kardeşlerim maalesef milli takım kampında antrenmanda bir kaza geçirdik ve sol omuzdan operasyon geçirdim. Olimpiyat senesi böyle bir talihsizlik yaşadım. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı. Tokyo 2020 Olimpiyatları 24 Temmuz'da başlayacak.
Bursaspor-Hatayspor:.............. 2-1
TIMSAH,
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider kapatmayı daha önceden garantileyen Hatayspor'u 2-1 yenerek üst sıralar için iddiasını korudu. Yeşil-beyazlılar, Seleznov ve Burak'la sonuca giderken tek golünü Caner'le bulan Hatay, 8 maç aradan sonra mağlup oldu.
Cesar Grup Ümraniye-BB Erzurum:. 1-2
BB
Erzurumspor, ilk yarının son haftasında deplasmanda karşılaştığı Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini Oltan ve Obertan, ev sahibi takımın tek sayısını ise Alaaddin kaydetti.
Balıkesirspor-Osmanlıspor:..... 1-1
Play-off
mücadelesi veren Ekol Hastanesi Balıkesirspor, alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Osmanlıspor'la evinde 1-1 berabere kaldı. Konuk takım, Mert Can'ın golüyle öne geçerken, Mrsic penaltıdan skora denge getirdi.
Altınordu-Menemenspor:......... 1-0
TFF 1. Lig'in zirve mücadelesi veren ekiplerinden Menemenspor, Altınordu deplasmanından boynu bükük ayrıldı. 22. dakikada Okan Derici'nin penaltı golüyle kazanan Altınordu, Menemen'in 10 maçlık yenilmezlik serisine son verdi