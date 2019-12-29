Haber turu

BUGÜN NELER OLDU

bağları kopan Yusuf Yazıcı, dün bıçak altına yatarken öncesinde ise aynı ameliyatı geçiren Memphis Depay'ı ziyaret etti. İtalya'nın başkenti Roma'da Prof. Pier Paolo Mariani tarafından ameliyat edilen milli oyuncu, daha önce yineLille forması giyen Yazıcı'nın 4 aylık tedavi sonrasında sahalara dönmesi planlanıyor.Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Göztepe'yi konuk ediyor.Yiğido'da Rybalka sakatlığı nedeniyle sahaya çıkamayacak. Süper Lig'de günün diğer maçları şöyle: 16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor, 16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor.dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, milli takım kampında sakatlandığını ve sol omzundan ameliyat edildiğini açıkladı. Akgül, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak, "Kıymetli büyüklerim, kardeşlerim maalesef milli takım kampında antrenmanda bir kaza geçirdik ve sol omuzdan operasyon geçirdim. Olimpiyat senesi böyle bir talihsizlik yaşadım. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı. Tokyo 2020 Olimpiyatları 24 Temmuz'da başlayacak.TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider kapatmayı daha önceden garantileyen Hatayspor'u 2-1 yenerek üst sıralar için iddiasını korudu. Yeşil-beyazlılar, Seleznov ve Burak'la sonuca giderken tek golünü Caner'le bulan Hatay, 8 maç aradan sonra mağlup oldu.Erzurumspor, ilk yarının son haftasında deplasmanda karşılaştığı Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini Oltan ve Obertan, ev sahibi takımın tek sayısını ise Alaaddin kaydetti.mücadelesi veren Ekol Hastanesi Balıkesirspor, alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Osmanlıspor'la evinde 1-1 berabere kaldı. Konuk takım, Mert Can'ın golüyle öne geçerken, Mrsic penaltıdan skora denge getirdi.TFF 1. Lig'in zirve mücadelesi veren ekiplerinden Menemenspor, Altınordu deplasmanından boynu bükük ayrıldı. 22. dakikada Okan Derici'nin penaltı golüyle kazanan Altınordu, Menemen'in 10 maçlık yenilmezlik serisine son verdi