Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

Fransız gazetesi Le Monde'un seçtiği, "2019'a damga vuran resimler" arasında milli cimnastikçimiz İbrahim Çolak da yer aldı. Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan Çolak'ın bayrağımızın önünde asker selamı verdiği pozu paylaşan gazete,notunu da düştü.Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı dün basınla buluştu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Hollanda'da ev sahibi gibi bir seyirci kitlesine sahip olacağımıza inanıyorum" dedi. Başantrenör Guidetti ise 2020 Tokyo'ya katılmak için mücadele edeceklerini söyledi.P&G Türkiye'nin (Procter&Gamble), Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle ülke çapında sürdürdüğü 'Olimpik Anneler' projesi kapsamında desteklediği 30 milli sporcudan 12'si, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Aramıza en son Dünya Şampiyonu Jimnastikçi İbrahim Çolak ve annesi de katıldı. Tokyo 2020 Olimpiyatları yolunda sporcuların, annelerinin ve bizim 'Hayalimiz 1" dedi.İngiltere Premier Lig'de dün ilginç bir olay yaşandı. Southampton'a konuk olan Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Mourinho 1-0 gerideyken, rakip takım antrenörünün oyuncularına taktik vermek için yazdığı notu okumaya çalıştı. Maçın hakemi de Portekizli hocanın bu kopya girişimini sarı kartla cezalandırdı.İspanyol ekibi Real Madrid, Sadio Mane için transfer görüşmelerine başladı. Le10Sports'ta yer alan habere göre; Başkent ekibi, Liverpool'un yıdızını önümüzdeki yaz kadrosuna katmak için çalışıyor. Zidane'ın çok istediği Senegalli için ilk görüşmeler Paris'te başladı. 41.2 milyon Euro bonservisle Southampton'dan Liverpool'a transfer olan ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mane, bu sezon 27 maçta 14 gol atıp, 11 asist yaptı.Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma, Başakşehir'in radarına takıldı. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajerinin, İstanbul'a gelerek Medipol Başakşehir'le görüştüğü öğrenildi. Bruma'nın da İstanbul ekibine sıcak baktığı belirtilirken, transferin yakın zamanda gerçekleşeceği ifade edildi. Bu sezon PSV'de 12 lig maçına çıkan Portekizli futbolcu, 3 gol ve 3 asist kaydetti.