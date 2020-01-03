ROMA'NIN 35 milyon Euro bonservis bedeliyle satış listesine koyduğu Cengiz Ünder için ilk talip İngiliz ekibi Manchester United oldu. ManU, resmi bir teklif ile İtalyanların kapısını çalmadı ama oyuncu için nabız yoklamaya başladı. Bu transfer gerçekleşirse Başakşehir de 7 milyon Euro kazanacakANADOLU Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün Rus temsilcisi Khimki ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Anadolu Efes, geride kalan 16 mücadelede 13 galibiyet aldı. Anadolu Efes haftaya 13 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla ikinci, Khimki ise 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 7. sırada girdi.FENERBAHÇE Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncusu Anna Cruz'la karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Yapılan açıklamada, sezon başı 1 senelik sözleşme imzalanan İspanyol oyun kurucunun, 2020 yılına dair sözleşmesindeki bütün alacaklarından vazgeçtiği belirtilirken, oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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