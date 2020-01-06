Juventus kapıları kapattı
JUVENTUS'TA
Merih Demiral'la ilgili transfer haberleri gündemde yer alırken, kulübe yakınlığıyla bilinen spor gazetesi Tuttosport dün manşetine, "Merih dokunulamaz"
başlığını attı. Torino ekibinin milli futbolcuyu satmak istemediğini yazan gazete; Arsenal, Manchester United, Chelsea gibi ekiplerin Merih'i istediğini duyurdu. Merih için 30 milyon Euro önerdiği söylenen Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers ise "Tüm iddialar ortada. O yetenekli bir futbolcu"
dedi.
Rizespor'dan orta sahaya takviye
ÇAYKUR
Rizespor, Dinamo Kiev'in 29 yaşındaki orta sahası Denys Harmash'ı kiraladı. Sol kanat ve on numara pozisyonlarında da oynayabilen Ukraynalı futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile birlikte sözleşmeyi imzalayan Harmash, Karadeniz ekibinde forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Bu sezon Dinamo Kiev ile 20 maça çıkan Harmash, bu müsabakalarda sadece 1 gol kaydedebildi.
Okan Buruk'tan Arda açıklaması
BAŞAKŞEHIR
Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcusu Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk şöyle konuştu: "Fatih hocanın Arda açıklamalarına katılıyorum. Ülke için değerli bir oyuncu. Bizim o mevkide fazla oyuncumuz var. Arda'nın da kendini iyi hissetmesi gerekiyor. Onun da motivasyona, yeniliğe ihtiyacı var. Bu anlamda düşünceleri var. Birkaç gün izin verdik. Ne yapmak istediğini belirleyecek. Onun için hayırlısı neyse o olsun. Transfer süreçleri bazen uzun sürüyor."
Vince Carter'dan muhteşem rekor
NBA'IN
ihtiyar delikanlısı Vince Carter, Atlanta Hawks'ın sahasında Indiana Pacers'ı 116-111 yendiği maçta forma giyerek tarihe geçti. 42 yaşındaki Carter, 1990, 2000, 2010'lu yılların ardından 2020'de de sahaya çıkarak on yıllık 4 ayrı dönemde forma giyen ilk NBA oyuncusu oldu.
Carter, 18 dakika süre aldığı maçı ise 3 sayı ve 3 ribauntla bitirdi.
Zlatan'ın heykeli yıkıldı!
KARİYERİNİ
Milan'da sürdürecek olan Zlatan İbrahimovic'in ülkesi İsveç'teki heykeli, yoğun saldırılara dayanamadı ve yıkıldı. Hammarby hisselerini satın aldıktan sonra Malmö taraftarlarının defalarca saldırısına maruz kalan heykelin tamamen yıkıldığı ve başına da İsveç Milli Takımı forması giydirildiği belirtildi. Saldırganlar yere de "Heykeli buradan kaldırın"
diye yazdı.
Avustralya Açık'ta bir eksik daha
ANDY
Murray ve Kei Nishikori'nin ardından bir yıldız daha Avustralya Açık'ta oynayamayacak. ABD Açık'ın 2018 finalisti ve 2009 şampiyonu Del Potro, yılın ilk Grand Slam'inde yer almayacak.
Arjantinli, 2019'da sakatlıkları nedeniyle yalnızca 5 turnuvada yer alabilmiş ve Grand Slam'lerden yalnızca Roland Garros'ta boy gösterebilmişti.