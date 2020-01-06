Merih Demiral'la ilgili transfer haberleri gündemde yer alırken, kulübe yakınlığıyla bilinen spor gazetesi Tuttosport dün manşetine,başlığını attı. Torino ekibinin milli futbolcuyu satmak istemediğini yazan gazete; Arsenal, Manchester United, Chelsea gibi ekiplerin Merih'i istediğini duyurdu. Merih için 30 milyon Euro önerdiği söylenen Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers isededi.Rizespor, Dinamo Kiev'in 29 yaşındaki orta sahası Denys Harmash'ı kiraladı. Sol kanat ve on numara pozisyonlarında da oynayabilenRizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile birlikte sözleşmeyi imzalayan Harmash, Karadeniz ekibinde forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Bu sezon Dinamo Kiev ileTeknik Direktörü Okan Buruk, futbolcusu Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk şöyle konuştu: "Fatih hocanın Arda açıklamalarına katılıyorum. Ülke için değerli bir oyuncu. Bizim o mevkide fazla oyuncumuz var. Arda'nın da kendini iyi hissetmesi gerekiyor. Onun da motivasyona, yeniliğe ihtiyacı var. Bu anlamda düşünceleri var. Birkaç gün izin verdik. Ne yapmak istediğini belirleyecek. Onun için hayırlısı neyse o olsun. Transfer süreçleri bazen uzun sürüyor."ihtiyar delikanlısı Vince Carter, Atlanta Hawks'ın sahasında Indiana Pacers'ı 116-111 yendiği maçta forma giyerek tarihe geçti.Carter, 18 dakika süre aldığı maçı ise 3 sayı ve 3 ribauntla bitirdi.Milan'da sürdürecek olan Zlatan İbrahimovic'in ülkesi İsveç'teki heykeli, yoğun saldırılara dayanamadı ve yıkıldı. Hammarby hisselerini satın aldıktan sonra Malmö taraftarlarının defalarca saldırısına maruz kalan heykelin tamamen yıkıldığı ve başına da İsveç Milli Takımı forması giydirildiği belirtildi. Saldırganlar yere dediye yazdı.Murray ve Kei Nishikori'nin ardından bir yıldız daha Avustralya Açık'ta oynayamayacak.Arjantinli, 2019'da sakatlıkları nedeniyle yalnızca 5 turnuvada yer alabilmiş ve Grand Slam'lerden yalnızca Roland Garros'ta boy gösterebilmişti.

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