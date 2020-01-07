İyilik meleği Maria Sharapova

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Avustralya'da söndürülemeyen ve büyük bir çevre felaketine yol açan orman yangınları sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'ı da tehdit ediyor. Turnuvanın ertelenmesi tartışılırken ünlü tenisçiler yangınla mücadele için kampanya başlattı. Maria Sharapova twitter hesabından mesaj yayımlayarak, yangınla mücadele için 25 bin dolar bağışladığını duyurdu ve yakın arkadaşı Novak Djokovic'e de çağrıda bulundu. Djokovic de buna hemen cevap verdi vebağış yaptı. Birçok tenisçi de sezon öncesi turnuvaları ve Avustralya Açık'ta oynayacakları maçlarda yapacakları acekadar bağış yapacaklarını açıkladı. Çok iyi bir servisçi olan Nick Kyrgios ace başınabağışta bulunacağını söyledi. Kadınların en iyi servisçilerinden biri olanda 100 dolar ile Kyrgios'u takip etti.