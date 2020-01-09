İyilik meleğine özel davetiye

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Avustralya Kıtası'nı saran yangınla mücadele için yaptığı yardımlarla dikkat çeken Maria Sharapova, sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta özel davetiye (wildcard) ile mücadele edecek. Dünya sıralamasının 147'nci basamağında yer alan 32 yaşındaki Rus tenisçinin,belirtildi. Yangınların söndürülmesi için 25 bin dolar bağış yapan ve bir de kampanya başlatan Rus raket, son olarak imzaladığı 10 tane spor ayakkabısını tanesi 300 dolardan satışa koydu. Satıştan gelecek para da afetle mücadelede kullanılacak.Sharapova, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, imzaladığı 10 tane ayakkabısının kaldığını ve tanesinin 300 dolar olduğunu açıkladı. Satıştan gelecek para da Avustralya'daki yangınla mücadelede kullanılacak