A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Grupta 1 galibiyet ve 1 yenilgi ile 3 puan toplayan milliler, bugün Belçika'yı da yenerseINGILIZ Daily Mail gazetesi, Arda Turan'ın kariyer öyküsünü manşetine taşırkenbaşlığı ile durumu anlattı. "Arda Turan'ın EURO 2008'de nasıl genç bir yıldız olarak parladığını hatırlayın. Hani Türkiye'nin yarı final oynadığı turnuva" sözleri ile başlanan haberde oyuncunun Barcelona'dan ayrıldıktan sonra düşüşüne dikkat çekildi. Analizde şu ifadeler kullanıldı: "Kariyeri yükselişe geçmiş gibi gözüküyordu ancak işler gerçekte pek öyle gitmedi. Başakşehir'de G.Saray ile olan şampiyonluk yarışındaki baskı ağır geldi.BREZILYA ekibi Santos'un Başkanı Jose Carlos Peres, ısrarla Quaresma'yı istiyor. Kasımpaşa forması giyen Portekizli yıldızın hayranı olan Peres, bunun için akla hayale gelmeyecek bir yönteme başvurdu. Globesport'un haberine göre; 36 yaşındaki oyuncunun aylık 250 bin Euro kazanması Santos'un limitlerini aşarken Peres, telefonla aradığıSEZON başında Roma, Mert Çetin'in transferini açıklarken aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi kapsamında 15 yaşındaki bir İngiliz çocuğun da kayıp ilanını paylaşmıştı,Mert Çetin'in de konu ile ilgili şu sözleri paylaşıldı: "Kayıp çocukların bulunmasında payım olduğu için çok mutluyum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara sahip çıkalım."SÜPER Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, şampiyonluk için ligin ilk yarısında gösterdikleri kararlılık ve azmi ikinci yarıda da sürdürmeleri gerektiğini söyledi. Samassa,İkinci yarıda da maç maç bakarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.KADINLAR Tenis Birliği (WTA), İstanbul'u yeniden tur takvimine dahil etti. Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada,İlk olarak 2005'te toprak kortta düzenlenmeye başlanan ve ABD'li Venus Williams'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan İstanbul'daki WTA turnuvası, 2009'dan sonra sert kortta oynanmıştı.BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nde 18. haftada deplasmanda İspanya'nın Kirolbet Baskonia Vitoria takımını 79-65 yenen Fenerbahçe Beko, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı. Karşılamayı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertliler, İspanyol rakibine 14 sayı fark attı. Westerman rakip potaya gönderdiği 21 sayı ile galibiyette başrolü oynarken, Kanarya 7. galibiyetini elde etti.

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