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CANLI TAKİP | Türkiye -

, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında ile karşılaşıyor. 19.30'da başlayan ve kazanan tarafın 'na doğrudan katılma hakkı elde edeceği karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.1.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 19:30
CANLI TAKİP | Türkiye - Almanya

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geliyor. Şampiyon olan ülkenin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edeceği maç TSİ 19.30'da başladı.

Türkiye - Almanya | İlk set oynanıyor

Dün oynanan yarı final maçında Türkiye, Polonya'yı 25-19, 18-25, 25-23, 31-33 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup etmişti.

Karşılaşmayı 36 sayıyla tamamlayan Meryem Boz, A Milli Takım'ın en skorer ismi olurken 31 yaşındaki oyuncu yaptığı 7 blokla, bu alanda da takımın en iyisi olmayı başarmıştı.

İtalya, Rusya ve Sırbistan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.

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