Muhteşem Sultanlar

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde Filenin Sultanları finalde.... Polonya'yı 3-2 mağlup eden Milli Takımımız bugün 19:30'da Almanya ile karşılaşacak ve kazanırsa olimpiyat vizesini alacak. İlk sete iyi başlasak da fizik avantajı ve etkili servislerle Polonya 25-19 ile 1-0 öne geçti.25-18 ile durumu 1-1 yaptık. Üçüncü sette 8-8'den sonra Polonya farkı açtı ve 9-15'i buldu. Ancak müthiş bir geri dönüşe imza atan Sultanlar 23-22 öne geçse de Polonya seti 25-23 aldı. 4. set ise epik bir mücadeleye sahne oldu.19-16'ya rağmen Smarzek ve Stysiak ile farkı kapatan Polonya 24-23 öne geçtikten sonra 3 kere maç için servis attı ama hepsini çevirdik. Müthiş çekişme sonunda 33-31 ile setleri eşitledik: 2-2. Altın sette de Meryem harika oyununu sürdürdü. Kritik blok ve servis sayıları ile de tempoyu lehimize çevirip 15-11'le seti, 3-2 ile de maçı kazandık.Hande Baladin 16 sayı ile ikinci skorerimiz olurken, 14 sayı çıkaranda tamile Polonya hücumlarına set çekti.

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