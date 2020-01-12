Muhteşem Sultanlar

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde Filenin Sultanları finalde.... Polonya'yı 3-2 mağlup eden Milli Takımımız bugün 19:30'da Almanya ile karşılaşacak ve kazanırsa olimpiyat vizesini alacak. İlk sete iyi başlasak da fizik avantajı ve etkili servislerle Polonya 25-19 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette roller değişti,
25-18 ile durumu 1-1 yaptık. Üçüncü sette 8-8'den sonra Polonya farkı açtı ve 9-15'i buldu. Ancak müthiş bir geri dönüşe imza atan Sultanlar 23-22 öne geçse de Polonya seti 25-23 aldı. 4. set ise epik bir mücadeleye sahne oldu. Meryem hücumda 14 sayı üretirken,
19-16'ya rağmen Smarzek ve Stysiak ile farkı kapatan Polonya 24-23 öne geçtikten sonra 3 kere maç için servis attı ama hepsini çevirdik. Müthiş çekişme sonunda 33-31 ile setleri eşitledik: 2-2. Altın sette de Meryem harika oyununu sürdürdü. Kritik blok ve servis sayıları ile de tempoyu lehimize çevirip 15-11'le seti, 3-2 ile de maçı kazandık. Pasör çaprazımız Meryem Boz 36 sayıyla maça damga vurdu.
Hande Baladin 16 sayı ile ikinci skorerimiz olurken, 14 sayı çıkaran Kaptan Eda
da tam 10 blok
ile Polonya hücumlarına set çekti.