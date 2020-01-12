LİVERPOOL, İngiltere Premier Lig'de durdurulamıyor. Jürgen Klopp'un öğrencileri, Tottenham'ı da 1-0 yendi. Bir maçı eksik olan Liverpool, 20 galibiyet, 1 beraberlikle İngiltere'de 21 hafta sonunda 61 puana ulaşan ilk takım oldu. Bir önceki rekor, 2017-18'de 21 hafta sonunda 59 puanla M.City'de bulunuyordu. Zirvede tek kalan Kırmızılar ayrıca, takipçisi Leicester City ile puan farkını da 16'ya çıkardı.G.SARAY'IN sezon başında 2 milyon Euro imza parası ile 2 milyon Euro maaşla kadrosuna kattığı ancak kötü performansıyla üstünü çizdiği Babel, Ajax'a imzayı attı. Hollanda kulübünün, yarım sezon için kiralama bedeli olarak Cimbom'a 1 milyon 550 bin Euro ödeyeceği duyuruldu. Babel ise, "Ülkeme geri döndüğüm için mutluyum. Her zaman Ajax taraftarıydım. Tekrar kulübüm için oynama fikri onur vericiydi. Buraya gelmem, iki kulübe de yardımcı olacağı için kolay oldu" diye konuştu.JAPON futbolunun efsanesi Kuzuyoshi Miura yeşil sahalardan kopamıyor. 26 Şubat'ta tam 53 yaşına girecek olan ve Kral lakabı ile tanınan Kazuyoshi Miura, kulübü FC Yokohoma'nın "1 yıl daha futbol oyna" teklifini kabul etti. 1982'den beri yeşil sahalarda top koşturan ve Tsubasa gibi ünlü çizgi kahramanlara ilham olan Kazu son golünü 2017'de atmıştı.

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