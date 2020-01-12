Türkiye Almanya final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Almanya maçı saat kaçta yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Almanya ile mücadele edecek. Spor severlerin ilgiyle beklediği voleybol maçı için geri sayım başladı. 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeli yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finalde Almanya ile mücadele etmeye hak kazanan Filenin Sultanları rakibini yenmesi halinde Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya da hak kazanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılırken detaylar da gelmeye başladı. Bu bağlamda; Türkiye Almanya maçı saat kaçta yayınlanacak? Türkiye Almanya final maçı ne zaman, hangi kanalda?

TÜRKİYE- ALMANYA FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Milliler, bugün TSİ 19.30'da final maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele Teve 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Almanya, Hollanda'yı devirdi

Voleybolda 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nin yarı finalinde Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Almanya, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen elemelerdeki müsabakayı 27-25, 25-23 ve 25-22'lik setlerle kazandı ve finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 14 kişilik kadrosu ile idari ve teknik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)

Pasör Çaprazları: Meryem Boz (Aydın B.Şehir Bld.), Ebrar Karakurt (VakıfBank)

Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)

A Milli Kadın Voleybol Takımı İdari ve Teknik Kadrosu

TVF Milli Takımlar Sorumlusu: Kurtaran Mumcu

Takım Menajeri: Pelin Emniyetli

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Yardımcı Antrenörler: Alper Hamurcu, Recep Vatansever, Ahmet Can Erşimşek

İstatistik Antrenörleri : Artun Aksan, Fatih Yağcı

Kondisyoner: Alessandro Bracceschi

Fizyoterapist: Georgi Vasilev Bivolarski

Masör: Murat Beder

Psikolog: Seren Akıncı Özdurulmuş