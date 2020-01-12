Yıldızlar A Spor ekranlarında

Türkiye'nin en görkemli basketbol organizasyonu ING All-Star 2020 için geri sayım başladı. 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak ING All-Star 2020'de takımların kaptanlıklarını Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo yapacak. İki süper yıldız, bugün saat 20.00'de A Spor'dan yayınlanacak kura ile oyuncu seçimlerini gerçekleştirecek.
KOÇ ATAMAN VE SARICA
İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak olan organizasyonda All-Star maçının yanı sıra; 3 Sayı Yarışması, Smaç Yarışması, Ben Fero konseri ve birçok diğer etkinlik düzenlenecek. ING All- Star 2020 A Spor ve Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Organizasyonda Kırmızı Takımı Ergin Ataman, Beyaz Takımı da Ufuk Sarıca yönetecek.