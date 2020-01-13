Olimpiyat sultanları

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Milli Kadın Voleybol Takımımız, bir kez daha göğsümüzü kabarttı.
Olimpiyat
Elemeleri Avrupa grubunda ilk
maçta Almanya yenilgisi sonrasında
Belçika ve Hırvatistan'ı yenen
Türkiye, grubunu ikinci sırada
tamamlarken yarı finalde Polonya
ve sonrasında dün de Almanya'yı
devirip zafere ulaştı.
MERYEM RAKİBİ 'BOZ'DU
İlk sete iyi başlayan millilerimiz özellikle Polonya maçının kahramanı Meryem Boz'un etkili oyunu ile rakibinin farkı azaltmasına bile imkân vermeden 25-17'lik skor ile seti 1-0 önde kapattı.
İkinci sette Almanya'ya karşı 14 atak gerçekleştirip 3 blok ile rakibini durduran Ay-yıldızlılar, kaptan Eda Erdem'in önderliğinde 25-19 kazanıp durumu 2-0'a getirdi.
Son sette Almanya bu kez başa baş mücadele edip Schoelzel ve Orthman ile direnip Türkiye'ye kafa tutmaya çalışsa da 25-22 ile seti, 3-0 ile de maçı kazanan Ay-yıldızlılarımız, olimpiyat vizesini almayı başardı.
'BU MUTLULUK ANLATILMAZ'
MERYEM BOZ:
"Hislerimi tam anlatamam, eksik kalır. Zaman geçince ne yaptığımızı anlayacağız. Saçlarım 7 yıldır mavi. Seviyorum ve yakıştığını düşünüyorum."
HANDE BALADİN:
"İnanılmaz mutluyum. Sevinçten ağlayamıyorum. Olimpiyattayız."
ZEHRA GÜNEŞ:
"Tokyo'ya gidiyoruz çok mutluyuz. Destek olan herkese teşekkürler."
MELİHA İSMAİLOĞLU:
"Taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. Bizi evimizde hissettirdiler."
TÜRK HALKINA ARMAĞAN OLSUN
Milli takımımızın başantrenörü Giovanni Guidetti, "Muhteşem bir başarıya imza attık"
dedi. İtalyan çalıştırıcı takımına övgüler yağdırırken şunları söyledi: "Önceki gün çok zorlu bir maç oynadık ama tekrar takımım bu enerjiyi nasıl buldu şaşkınım. Çok mutluyum. Bu çok genç bir grup. Adım adım geliştik ve büyüdük. Muhteşem bir deneyim olacak.
Türk voleybolu için çok sevinçliyim. Bu olimpiyat biletini tüm Türk halkına armağan ediyorum. Olimpiyatlarda ne yapacağımız şu anda umrumda değil."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları'nı tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar."
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da "Hazır ol Tokyo, Türkiye geliyor"
mesajıyla desteğini iletti.