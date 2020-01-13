Olimpiyat sultanları

Milli KadınOlimpiyatElemeleri Avrupa grubunda ilkmaçta Almanya yenilgisi sonrasındaBelçika ve Hırvatistan'ı yenenTürkiye, grubunu ikinci sıradatamamlarken yarı finalde Polonyave sonrasında dün de Almanya'yıdevirip zafere ulaştı.İlk sete iyi başlayan millilerimiz özellikleİkinci sette Almanya'ya karşı 14 atak gerçekleştirip 3 blok ile rakibini durduranSon sette Almanya bu kez başa baş mücadele edip Schoelzel ve Orthman ile direnip Türkiye'ye kafa tutmaya çalışsa da 25-22 ile seti,"Hislerimi tam anlatamam, eksik kalır. Zaman geçince ne yaptığımızı anlayacağız. Saçlarım 7 yıldır mavi. Seviyorum ve yakıştığını düşünüyorum.""İnanılmaz mutluyum. Sevinçten ağlayamıyorum. Olimpiyattayız.""Tokyo'ya gidiyoruz çok mutluyuz. Destek olan herkese teşekkürler.""Taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. Bizi evimizde hissettirdiler."Milli takımımızın başantrenörü Giovanni Guidetti,dedi. İtalyan çalıştırıcı takımına övgüler yağdırırken şunları söyledi: "Önceki gün çok zorlu bir maç oynadık ama tekrar takımım bu enerjiyi nasıl buldu şaşkınım. Çok mutluyum. Bu çok genç bir grup.Türk voleybolu için çok sevinçliyim. Bu olimpiyat biletini tüm Türk halkına armağan ediyorum. Olimpiyatlarda ne yapacağımız şu anda umrumda değil."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları'nı tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu damesajıyla desteğini iletti.

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