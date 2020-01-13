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2020 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Tokyo Olimpiyatları logosu ve maskotu ne?

2020 CEV Avrupa Kıta Elemeleri final karşılaşmasında Almanya'yı 3-0 ile geçen , tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi alarak büyük bir başarıya imza attı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 'na katılma hakkı elde etmesinin ardından konuya yönelik araştırmalar da artış gösterdi. Bu doğrultuda, '2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki, 2020 , logosu ve maskotu ne? Merak edilen detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 13.1.2020 15:24
Tokyo Olimpiyatları 2020 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Tokyo Olimpiyatları logosu ve maskotu ne?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri kapsamında finalde karşılaştığı Almanya'yı 3-0 ile geçerek büyük bir başarıya imza attı. Tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi almayan hak kazanan Filenin Sultanları, ekranları başındaki milyonları bu büyük heyecana da ortak etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hakkında bilgi edinme süreci de hızlandı. Tam bu noktada, 'Tokyo Olimpiyatları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları tarihi, logosu ve maskotu gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz'da başlayacak. Olimpiyatlar 9 Ağustos 2020 tarihinde son bulacak.

KAÇ SPOR DALI OLACAK?

Olimpiyatlarda 33 spor dalı yer alacak. Oyunlarda; Sportif Tırmanış, Karate, Kaykay ve Dalga Sörfü Olimpik Programa ilk kez, Beyzbol/Softbol ise yeniden dahil edilecek.

TOKYO OLİMPİYATLARI MASKOTU NE?

Olimpiyat Oyunları için belirlenen maskota Japonca "gelecek" ve "sonsuzluk" sözcüklerinin birleşiminden oluşan "Miraitowa", Paralimpik Oyunları'nın maskotuna ise ülkede yaygın kiraz çiçeği çeşidi "Somei Yoshino"nun uyarlaması olarak "Someity" adı verildi.

Maskotlar, ilkokul çocukları arasında yapılan oylamayla seçildi.

Organizatörler maskotların gelenek ve yeniliği birleştiren bir anlayışı yansıttığını belirtti.

TOKYO OLİMPİYATLARI LOGOSU

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