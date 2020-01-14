Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman? Ağır siklet boks maçı Deontay Wilder - Tyson Fury hangi gün? İşte detaylar...

Ağır siklet boks dünyası iki namağlup boksörün kozlarını paylaşacağı günü heyecanla bekliyor. Çok konuşulacak olan mücadele için geri sayım sürerken ilk karşılaşmalarında yenişemeyen Deontay Wilder ile Tyson Fury'nin kıran kırana geçecek maç öncesi kamera karşısına geçmesi buradan birbirlerine meydan okumaları boks severlerin mücadelenin olacağı günü merak etmelerini ve arama motorlarında Ağır siklet boks maçı Deontay Wilder - Tyson Fury ne zaman? şeklinde yoğun araştırmalar yapmaya sevk etti. Peki, Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman? İşte zorlu karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

AĞIR SİKLET BOKS MAÇI DEONTAY WİLDER - TYSON FURY NE ZAMAN?

Deontay Wilder - Tyson Fury ağır siklet boks maçına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;