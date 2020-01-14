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- maçı ne zaman? maçı Deontay Wilder - Tyson Fury hangi gün? İşte detaylar...

camiasının nefeslerini tuttuğu iki yenilgisiz boksör ile 'nin kozlarını paylaşacağı maç için geri sayım sürüyor. Berabere tamamlanan ilk karşılaşmanın ardından bugün kamera karşısına geçen iki boksör birbirlerine meydan okudu. Öte yandan bu kıran kırana geçecek olan karşılaşmayı takip etmek isteyen boks severler arama motorlarında yoğun olarak Ağır siklet boks maçı Deontay Wilder - Tyson Fury ne zaman? şeklinde soruyla araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 15.1.2020 02:25 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 02:25
Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman? Ağır siklet boks maçı Deontay Wilder - Tyson Fury hangi gün? İşte detaylar...

Ağır siklet boks dünyası iki namağlup boksörün kozlarını paylaşacağı günü heyecanla bekliyor. Çok konuşulacak olan mücadele için geri sayım sürerken ilk karşılaşmalarında yenişemeyen Deontay Wilder ile Tyson Fury'nin kıran kırana geçecek maç öncesi kamera karşısına geçmesi buradan birbirlerine meydan okumaları boks severlerin mücadelenin olacağı günü merak etmelerini ve arama motorlarında Ağır siklet boks maçı Deontay Wilder - Tyson Fury ne zaman? şeklinde yoğun araştırmalar yapmaya sevk etti. Peki, Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman? İşte zorlu karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

AĞIR SİKLET BOKS MAÇI DEONTAY WİLDER - TYSON FURY NE ZAMAN?

Deontay Wilder - Tyson Fury ağır siklet boks maçına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman? Ağır siklet boks maçı Deontay Wilder - Tyson Fury hangi gün? İşte detaylar...
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