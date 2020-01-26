Karayolları: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 (MAÇ SONUCU)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 yendi.
Salon: Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Aysin Erginay
Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Fulden Ural, Merve Nezir)
Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien, Nilay Karaağaç (Gizem Karadayı, Çağla Akın, Cansu Çetin, Beren Yeşilırmak, Elifsu Erincek)
Setler: 20-25, 25-23, 18-25, 14-25
Süre: 107 dakika (26, 30, 27, 24)